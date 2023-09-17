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7 ضوابط للهوية الرقمية للشركات المقدمة للخدمات من خلال التكنولوجيا المالية

9/17/2023 11:24:36 PM
(MENAFN- Youm7) حددت الهيئة العامة للرقابة المالية ، ضوابط الهوية الرقمية للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، وجاءت أبرز هذه الضوابط:




ضوابط الهوية الرقمية:

1- يتم ضبط الهوية الرقمية من خلال 3 عمليات فرعية وهي التحديد والتحقق والمصادقة.

2- يتم إنشاء الهوية الرقمية أو تجديدها من خلال استيفاء عملية التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية المادية، ولتمكين المتعامل من الدخول على المنصة الرقمية يتم استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية الرقمية.

3- يجب أن تعتمد العمليات الفرعية على أكثر من مجموعة نوعية من عوامل التحديد والتحقق والمصادقة.

4- تنقسم المجموعات النوعية إلى 3 مجموعات، وهي:



أولًا: مجموعة عامل المعرفة: وتشمل عدة عناصر منها اسم المستخدم، وكلمة مرور، وإجابات على أسئلة شخصية.



وثانيًا: مجموعة عامل الحيازة: وتشمل عدة عناصر منها مستند إثبات الشخصية، وصندوق البريد الإلكتروني، ورقم التليفون المحمول، ورقم الجهاز المستخدم أو رقم الشريحة المرتبطين برقم التليفون المحمول، وحساب دفع غير نقدي، وتوقيع إلكتروني معتمد.



وثالثًا: مجموعة عامل الوجود والحيوية: وتشمل عدة عناصر منها الخصائص البيومترية لبصمة الوجه، ولبصمة الصوت، ولبصمة الأصابع، ولهندسة الكف، ولبصمة العين، وحيوية رد الفعل، ومحددات الموقع الجغرافي، ومحددات الموقع السيبراني، ومحددات وقت المعاملة.



ورابعًا: في عمليات التحديد والتحقق والمصادقة بغرض إنشاء هوية رقمية أو عند التجديد، يجب أن يتم الآتي: استخدام

4 عناصر من مجموعة عامل الحيازة على الأقل على أن يكون من بينهم مستند إثبات الشخصية، وصندوق البريد الإلكتروني، ورقم التليفون المحمول، ورقم الجهاز المستخدم، بالإضافة إلى 3 عناصر من مجموعة عامل الوجود والحيوية على الأقل على أن يكون من بينهم الخصائص البيومترية لبصمة الوجه، وحيوية رد الفعل، ومحددات الموقع الجغرافي، وخامسًا تحديد الموقع السيبراني ووقت المعاملة.



5- في عمليات التحديد والتحقق والمصادقة اللاحقة لإنشاء أو تجديد الهوية الرقمية، يجب أن يتم الآتي:



أولًا: استخدام عنصرين من عناصر مجموعة عامل المعرفة وهما اسم المستخدم، وكلمة المرور بالإضافة إلى عنصر على الأقل من عناصر عامل الحيازة من بين رقم الجهاز المستخدم، أو رقم التليفون المحمول، أو صندوق البريد الإلكتروني بالإضافة إلى عنصر على الأقل من عناصر عامل الوجود والحيوية من بين أحد الخصائص البيومترية أو حيوية رد الفعل أو محددات الموقع الجغرافي.



وثانيًا: تحديد الموقع السيبراني ووقت المعاملة.



وثالثًا: مراجعة التغيرات على أي من العناصر من خلال السجل الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي تتضمن الربط الإلكتروني مع أي أنظمة تعدها أو تقررها الهيئة تنفيذًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.



6- الهوية الرقمية ثلاث درجات من الثقة وهي: أولًا درجة الثقة الأساسية والمتضمنة بحد أدنى عنصرين من مجموعة عامل المعرفة بالإضافة إلى 3 عناصر من مجموعة عامل الوجود والحيوية، بالإضافة إلى 4 عناصر من مجموعة عامل الحيازة، وتكون تلك الدرجة مطلوبة في العمليات ذات المخاطر المنخفضة، وثانيًا: درجة الثقة العاملة والمتضمنة بحد أدنى العوامل المطلوبة في درجة الثقة الأساسية بالإضافة إلى حيازة حساب الدفع غير النقدي، وتكون تلك الدرجة مطلوبة في العمليات ذات المخاطر المتوسطة، وثالثًا: درجة الثقة المرتفعة والمتضمنة بحد أدنى العوامل المطلوبة في درجة الثقة العاملة بالإضافة إلى حيازة توقيع إلكتروني معتمد، وتكون تلك الدرجة مطلوبة في العمليات ذات المخاطر المرتفعة.





وتعرف الهوية الرقمية بأنها أي بيانات معالجة تقنيًا تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر شبكة الاتصالات العالمية (الإنترنت) على أن تسمح هذه البيانات بالتقييم والمصادقة على المعاملات التي تتم من خلال المنصات الرقمية والمرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية.







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