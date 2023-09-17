كيف يدعم التمكين الاقتصادى للمرأة نمو التجارة والتنمية الاقتصادية؟

ويعتمد الكتاب الذي يحمل عنوان "جعل التجارة تعمل لصالح المرأة: النتائج الرئيسية من مؤتمر التجارة العالمي بشأن المساواة بين الجنسين"، على البحث المقدم في مؤتمر التجارة العالمي الأول بشأن المساواة بين الجنسين الذي عقد في منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2022، والذي جمع باحثين وصانعي السياسات من حول العالم.

ويشدد الكتاب على ضرورة مساعدة النساء على التغلب على العقبات التي تحول دون المشاركة في التجارة، ويؤكد من جديد أن جعل السياسة التجارية أكثر استجابة لقضايا النوع الاجتماعي يحسن الشمولية ويدعم النمو المستدام. وهو يسلط الضوء على التدابير ذات الصلة بالجنسين المدرجة في السياسات التجارية للحكومات ويغطي موضوعات مثل تجارب رائدات الأعمال، والأحكام المتعلقة بالجنسين في الاتفاقيات التجارية، والفجوة في الأجور بين الجنسين، وتأثير أزمة كوفيد-19 على القدرات التجارية للمرأة، والفرص المتاحة

من الرقمنة.

ودعا وزير التجارة الخارجية الإكوادوري دانييل ليجاردا، في كلمته الرئيسية، إلى تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة لمساعدة البلدان على تحقيق أهدافها التنموية. وأوجز إجراءات السياسة التجارية والجنسانية في إكوادور، ودعا إلى تنسيق الجهود بين الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على المستويين الوطني والدولي. وأضاف:“لدى منظمة التجارة العالمية دور تلعبه ويجب أن تتصرف وفقًا لذلك. فالتجارة قناة فعالة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين نوعية حياة المرأة وأسرتها.

وتحدث أيضًا في حفل الإطلاق نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، شيانغ تشن تشانغ، الذي أكد على أهمية الشمولية في التجارة. وقال:“إن التجارة تمكن المرأة. وستواصل منظمة التجارة العالمية حملتها من أجل المساواة بين الجنسين في مجال التجارة الدولية من خلال رفع مستوى الوعي العام وعرض قصص النجاح وإنشاء شبكة للبحث وتبادل الخبرات والدعوة إلى بيئة تشجع مشاركة المرأة في التجارة الدولية.

وقالت نائبة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أنجيلا إيلارد: "بفضل عمل الكثيرين، أصبحت قضايا المساواة بين الجنسين الآن سائدة في السياسة التجارية وعمل منظمة التجارة العالمية. ونحن الآن نرى بشكل روتيني أحكاماً تتعلق بالمساواة بين الجنسين في الاتفاقيات التجارية، وضمن السياسة التجارية، وفيما يتعلق بالسياسات المحلية التي لها آثار على التجارة. ولكن يتعين علينا أن نفعل المزيد لتوصيل الرسالة، بما في ذلك مع القطاع الخاص. ويجب أن تعمل التجارة لصالح المرأة وتدعم اندماجها في السوق التجارية لأنه عندما يكون أداء المرأة أفضل، يكون أداء المجتمعات والاقتصادات أفضل.







