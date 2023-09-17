وضع آبار حقل فراميد على الإنتاج.. 5 معلومات عن إنتاج البترول بحقول عجيبة

1-بلغت إجمالى استثمارات الشركة خلال العام المالى أكثر من 371 مليون دولار.

2 -نجحت فى تحقيق متوسط انتاج يعادل 42 ألف برميل زيت مكافئ يومياً.

3-من خلال حفر 33 بئرًأ تنموية و3 آبار استكشافية.

4- نجاح الشركة فى تحقيق رقم قياسى جديد فى إنتاج الغاز حيث بلغ متوسط الإنتاج 51 مليون قدم مكعب يومياً.

5- نجاحها خلال الشهر الحالى فى وضع آبار غاز حقل فراميد بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على خريطة الإنتاج بمعدل 25 مليون قدم مكعب يومياً، من خلال مد خط أنابيب قطر 10 بوصة بطول 38 كيلو مترا.





ولفت إلى أن الشركة نفذت عمليات رقمنة لأنشطة الحقول بتطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد وربطها بمنظومة موحدة، وأنه جارٍ إضافة بعض النظم الخاصة بدعم اتخاذ القرار.