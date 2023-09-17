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وضع آبار حقل فراميد على الإنتاج.. 5 معلومات عن إنتاج البترول بحقول عجيبة

9/17/2023 11:24:36 PM
(MENAFN- Youm7) يكثف قطاع البترول حالياً أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها، والاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلى من خلال تحقيق اكتشافات جديدة، والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج حيث نجحت شركة عجيبة فى رفع معدلات انتاج الشركة من خلال الإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات التى ساهمت فى ذلك، وفيما يلى أهم مؤشرات الأداء بالشركة وكانت كالتالى..

1-بلغت إجمالى استثمارات الشركة خلال العام المالى أكثر من 371 مليون دولار.

2 -نجحت فى تحقيق متوسط انتاج يعادل 42 ألف برميل زيت مكافئ يومياً.

3-من خلال حفر 33 بئرًأ تنموية و3 آبار استكشافية.

4- نجاح الشركة فى تحقيق رقم قياسى جديد فى إنتاج الغاز حيث بلغ متوسط الإنتاج 51 مليون قدم مكعب يومياً.

5- نجاحها خلال الشهر الحالى فى وضع آبار غاز حقل فراميد بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على خريطة الإنتاج بمعدل 25 مليون قدم مكعب يومياً، من خلال مد خط أنابيب قطر 10 بوصة بطول 38 كيلو مترا.


ولفت إلى أن الشركة نفذت عمليات رقمنة لأنشطة الحقول بتطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد وربطها بمنظومة موحدة، وأنه جارٍ إضافة بعض النظم الخاصة بدعم اتخاذ القرار.


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