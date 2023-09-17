83 مليار دولار استثمارات الوقود الأخضر حتى الآن.. وقريبا 8 اتفاقيات جديدة

83 مليار دولار استثمارات الوقود الأخضر حتى الآن.. وقريبا 8 اتفاقيات جديدة
التاريخ
9/17/2023 11:24:36 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، عن توقيع 9 اتفاقيات إطارية لمشروعات الوقود الأخضر، باستثمارات إجمالية متوقعة تصل إلى 83 مليار دولار، تستهدف إنتاج نحو 15 مليون طن من الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، على مساحة 32 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية و700 ألف متر مربع بالموانئ، فيما تم توقيع 14 مذكرة تفاهم ومن المخطط توقيع 8 مذكرات تفاهم أخرى خلال الشهور المقبلة.
وأعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، حيث تخطت إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه مقارنةً بمبلغ 3.490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 78%، ما يعكس نجاح خطوات الهيئة فيما استحدثته من أوجه جديدة للإيرادات بموانئها التابعة من خلال تقديم خدمات تموين السفن، وكذا تعظيم عائدات المناطق الصناعية وغيرها من المشروعات والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير الموانئ البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية.
وحققت الهيئة فائضًا عامًّا بمبلغ 4.077 مليار جنيه مقارنةً بفائض العام السابق بمبلغ 2.214 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.863 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي الأصول 86.6 مليار جنيه مقارنة بعام 21-22، حيث بلغت 33.9 مليار جنيه، وهذا ناتج عن زيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ في البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة في الشركات التابعة.
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