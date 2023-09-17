مناقشة كتاب سلاطين الغلابة لصلاح هاشم في مكتبة القاهرة الكبرى

ويتناول الكتاب جهود المصريون منذ فجر التاريخ، حيث استطاعوا أن يبنوا حضارة، عظيمة وصنعوا أمجاد عظيمة، تفردوا بها على الكثير من شعوب العالم، فأصبحوا ملوكا وسلاطين، والكثير من المصريين ربما لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه الدرجات لكنهم بقيوا في عيون ذويهم من يعرف أبطالا، وهؤلاء هو من حاول الدكتور صلاح هاشم تسليط الضوء عليهم في كتابه «سلاطين الغلابة» الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وسلط هاشم، الضوء على بعض من النماذج الإنسانية الرائعة، التي تحدت بعزيمتها القوية والانتماء كل أشكال الفقر والجهل والمرض. كما تخطت بسيرتها الإنسانية العاطرة أسوار الموت العالية، ونماذج إنسانية فريدة لم تأتِ صُدفة، أشار إلى أن تلك النماذج جاءت من نتاجات تلك الأرض الطيبة التي تنبت ويثمر نبتها حتى في أحلك الظروف.

وتأتي موضوعات كتاب سلاطين الغلابة، عبارة عن صورٍ من حياةِ بعض الأشخاص، أو لوحات مترابطة تناقش كل لوحة إحدى القضايا المصرية المعاصرة، بعقلية شخص بسيط، لا شيء يميزه عن عالمنا سوى حكمته البالغة.. التي استقاها من تجربته الإنسانية الأليمة وعشقه الدفين للنيل والوطن.

ويأتي نهر النيل كرابط وعنصر أساسي متواجد في جميع النماذج، مثل حكاية عم محمد السقا، الذي كان يذهب إلى النهر بقربته مرتين واحدة مع طلوع الشمس والأخرى قرب الغروب، ليملأ قريته بالماء، والتي نسجت عنه الأساطير والأماني عن تحول ماء النيل إلى ذهب، كذلك أحد أبناء النهر الذى عاش في واديه الخصيب حينما كان النيل يتدفق من الجنوب سد، وكان رغم فقره يندونه بالباشا، هذا الرجل الذى شارك في بناء السد العالي، ورأى الكهرباء تتولد منه وتغير حياة الناس، قبل أن يكرهه حياة الترف التي عاش فيها الناس من بعده.

ومن القصص التي سردها أيضا قصة "خنورة" الفقير الذي لقبوه بسلطان الغلابة، هذا الرجل الذي تمنى يصبح سلطان، فلم يجد إلا سلطنة الصمت وعرشا أنسب من ظهير البعير كى يمارس من عليه سلطنته.

ووصفت قراءة تحليلة نشرتها جامعة ديوك الأمريكية، كتاب "سلاطين الغلابة" بأنه "بيان للمستضعفين..المعذبون فى الأرض والمقهورون.. الذين هم ملح الأرض، وأولئك الذين احترقوا بملوحتهم ليعطوا الحياة تطهرا من العفن، ويعلمونا بما استقر لديهم من حكمة اصطنعتها قساوة التجربة ومرارة مكابدتها، خلاصات الوجود الاجتماعي والوجود الحضاري لمجتمعات القاع وحكامهم".

وسلطت القراءة التحليلية الضوء على حكاية "السقا" وهو واحد من أبناء النهر الذى بدأت رحلته منه وانتهت إليه، وذكرت "إن مادية النيل ورمزيته محليا ووطنيا وإقليميا هي ما سمح لنا بهذا الاستنطاق"، مضيفة : "كيف أقام صلاح هاشم هذا التناظر الوجهي بين البساطة والسيادة، محليا ووطنيا وإقليميا، بين الغلابة وهم الأغلبية وبين غير الغلابة الماسكين بقرار توزيع الثروة محليا ووطنيا".