ترجمة عربية لكتاب مهنة الكتابة.. ما تمنيت معرفته في بداياتى

يقول المترجم راضى النماصى، في مقدمته لكتاب "مهنة الكتابة" إن هذا الكتاب طريقة بالأفعال، لها مريدون يمتحون من الحياة والشرط الإنساني الكامن فيها، فيعيشون مرة أخرى ذهنيا بالكتابة مثلما عاشوا أول مرة بالتجربة، وإذ بالواحد منهم يفيض بإبداعه وبصيرته نصا يطرب له أحدنا، ويكتشف بفضله آخر ما غاب عنه، ويجيب به ثالث على أسئلة تردد صداها في داخله دهرا.. كل ذلك بأثر مزيج من حبر وخيال على ورق مصمغ بين دفتين تتناقلهما الأيدي بهيئة "سحر محمول" مثلما يصفه ستيفن كينغ.

وفى كتاب "مهنة الكتابة" يقدم المترجم راضى النماصى، مجموعة مختارة من وصفات الكتابة، التي لا تهدف إلى وصفة محددة، وخلاص ينتهي إليه من يصبو النجاح في الكتابة، بل إنها تقول بتعقيد التجربة شأن تعقيد الحياة، وإن من اتخذ الكتابة مهنة فقد نذر نفسه لسفر لا راحة فيه.

ويقول: فلا يهدأ الكاتب من كشف إحدى خفايا الوجود حتى تستبين له أخرى، إذْ تجتمع فيه هوية وتجربة وموهبة وزاوية نظر، فيخلص من كل ذلك إلى نص حي تتخطى حياته زمن كاتبه بتعدد قراءه وامتداد تأثيره عرضا بين الناس، وعميقا باللغة والحياة، علاوة على ما قد يستقى منه، وهو - في ذلك - رهين محبسيْ التأويل والأسلوب. الأول ابن الآخرين والآخر ابن الخلود، إما بتوظيفه كما يجب وإما خلقا للجديد دون إيلاء اهتمام للسائد، فينبع من بين يدي مبدعه ما يستحق البقاء بين كل ما يجده قارئ على أي رف في العالم. أما من يريد التحلي بهوية الكاتب وحسب، فأول ما عليه فعله ألا يقرأ هذا الكتاب، وسيجد طريقه معبدا سهلا.