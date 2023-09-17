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هيئة الكتاب تصدر مختارات مسرحية للأطفال لـ محمد عبد الحافظ ناصف

9/17/2023 11:24:32 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب «مختارات مسرحية للأطفال» من تأليف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف ، ويعتبر الكتاب هو الإصدار الثالث للمؤلف الذي يجمع فيه جزءًا مهمًا من مشروعه الأدبي، وبخاصة مسرح الطفل الذي يعد من أكثر الأشكال الفنية تأثيرًا في الأطفال في كل المراحل العمرية.



ويقول مؤلف الكتاب: النص المسرحي للطفل يجذب فنونًا أخرى معه لكي تكتمل الصورة الفنية المحببة للصغير، ففيه الموسيقى والأغنية والاستعراض والدراما الحركية والسينوجرافيا والألوان المبهرة والعرائس بأشكالها المختلفة، مثل الأراجوز وخيال الظل والمسرح الأسود والماريونت والقفاز، كل ذلك قادر على التفاعل والتأثير الإيجابي الذي يغير كثيرًا في عقل ووجدان الطفل».



ويضيف: نرجو أن يجد المربون والمسرحيون والأطفلا في هذه المختارات التي تضمى أحد عشر نصا مسرحيا متنوعًا بغيتهم من المضامين التي تعزز القيم والإيجابية، ومن الأشكال المسرحية المتنوعة ما يرضي طموحهم».

يتناول الكتاب 11 نصا مسرحيًا وهم: «السبورة الغامضة»، و«سجين الهاء والواو»، و«علقة تفوت»، و«ساعتي تكذب!»، و«مش حبه اسمي»، و«شمس الشموسة»، و«مينا.. ايمر الحياة»، و«رقصة الفئران الأخيرة»، و«باب الجنة»، و«برنيطة للأرض»، و«سكر نبات».





مختارات مسرحية للأطفال




محمد عبد الحافظ ناصف، كاتب مسرحي وكاتب أطفال وقاص وسيناريست ومترجم، عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصريين لدورتين، عضو نادي القصة، عضو أتيلية القاهرة، عضو مجلس إدارة دار الأدباء، عضو نقابة المهن التمثيلية، عضو نقابة المعلمين، عضو المجلس الأعلى للثقافة.



ومن ابرز إصدارات محمد عبد الحافظ ناصف،
مسرحية طلوع النهار أول الليل، والمجموعة القصصية مقاعد خالية، وحارة الموناليزا، والعشق والقهر والموت في إبداع العقد الأخير، وقصص عالمية مصورة، وحكايات الشتاء والصيف، والدراجة الجديدة، ومصر غيجار جديد، ومن حكايات البنت المسافرة، ورحلة إلى مركز الأرض، واللبان على الطبلة.







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