فعاليات اليوم.. انطلاق أهل مصر بالعريش وملتقى الفكر العربى بالأعلى للثقافة

فعاليات اليوم.. انطلاق أهل مصر بالعريش وملتقى الفكر العربى بالأعلى للثقافة
التاريخ
9/17/2023 11:24:32 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
تنطلق فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، بالعريش وعدة مدن بمحافظة شمال سيناء، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، وتستضيف به 120 شابا وفتاة من محافظات الوادي الجديد وأسوان ومطروح وشباب "الشلاتين وحلايب وأبورماد" من البحر الأحمر، وشمال سيناء وجنوب سيناء، وشباب الأسمرات من القاهرة، في أسبوع ثقافي مكثف يستمر حتى 24 سبتمبر الحالي.
ينظم المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربى ملتقى خلال يومى 18 و19 سبتمبر 2023 لإطلاق التقرير العربى الثانى عشر للتنمية الثقافية فى عقدين 2000 -2020؛ ومناقشة المحورين السياسى والاجتماعى بالتقرير، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين فى مجال موضوع الملتقى، تنطلق الفعاليّة بجلسة افتتاحيّة فى دار الأوبرا- المسرح الصغير، يتحدث فيها كل من وزيرة الثقافة المصريّة الدكتورة نيفين الكيلاني، والأمين العامّ للمجلس الأعلى للثقافة، الأستاذ الدكتور هشام عزمي، والمدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربيّ، الأستاذ الدكتور هنرى العَويط.
تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، حيث ستقام الاحتفالية في مقر دار الكتب بكورنيش النيل في تمام الثانية عشر ظهرا، وتبدأ الاحتفالية بالسلام الوطني وهو من ألحان الفنان العظيم، ويحييها الموسيقار الكبير هاني شنودة الذي يتحدث عن مسيرة سيد درويش، ومواقفه الوطنية وأغانيه التي أثرت في وجدان المصريين.
تستضيف مكتبة مصر الجديدة، الصالون الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي"، ويحمل الرواق هذا الشهر عنوان "الافكار وسياققاتها التاريخ الخفى للأافكار"، بحضور عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام، وذلك في الخامسة والنصف مساء.
تعقد ورشة الزيتون الأدبية في السابعة مساء، أمسية قراءات شعرية وقصصية، يقرأ فيها أعضاء الورشة وضيوفها نصوصهم الإبداعية الجديدة، تقدم الندوة الدكتورة فاطمة الصعيدي، والورشة بمقر حزب التجمع بسرايا القبة.
يستضيف المركز الدولي للكتاب بالقاهرة مناقشة كتاب "إلى صديقي" لمنى ياسين، الساعة الخامسة مساء يدير اللقاء الكاتب والناقد محمد علي ويناقش الكتاب الذى صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب الناقد الدكتور وائل سليم والناقد الدكتور وائل عطية.
يقدم الفنان شادي مؤنس حفلا موسيقيًا، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية الساعة الثامنة مساء، ويقدم خلال الحفل عددًا من مقطوعاته الموسيقية التي ألفها خلال مشواره الفني، ومنها تترات للكثير من المسلسلات والأفلام، وسيعزف شادي خلال الحفل مقطوعاته الموسيقية التي ألفها في الأعمال الفنية المتنوعة ومنها: تتر البداية والنهاية والموسيقى التصويرية لمسلسل "سوق الكانتو" للنجم أمير كرارة والنجمة مي عز الدين، الموسيقي التصويرية لمسلسل "حضرة العمدة" للنجمة روبي.
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