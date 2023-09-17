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فعاليات اليوم.. انطلاق أهل مصر بالعريش وملتقى الفكر العربى بالأعلى للثقافة

9/17/2023 11:24:32 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



تنطلق فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، بالعريش وعدة مدن بمحافظة شمال سيناء، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، وتستضيف به 120 شابا وفتاة من محافظات الوادي الجديد وأسوان ومطروح وشباب "الشلاتين وحلايب وأبورماد" من البحر الأحمر، وشمال سيناء وجنوب سيناء، وشباب الأسمرات من القاهرة، في أسبوع ثقافي مكثف يستمر حتى 24 سبتمبر الحالي.



ينظم المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربى ملتقى خلال يومى 18 و19 سبتمبر 2023 لإطلاق التقرير العربى الثانى عشر للتنمية الثقافية فى عقدين 2000 -2020؛ ومناقشة المحورين السياسى والاجتماعى بالتقرير، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين فى مجال موضوع الملتقى، تنطلق الفعاليّة بجلسة افتتاحيّة فى دار الأوبرا- المسرح الصغير، يتحدث فيها كل من وزيرة الثقافة المصريّة الدكتورة نيفين الكيلاني، والأمين العامّ للمجلس الأعلى للثقافة، الأستاذ الدكتور هشام عزمي، والمدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربيّ، الأستاذ الدكتور هنرى العَويط.



تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، حيث ستقام الاحتفالية في مقر دار الكتب بكورنيش النيل في تمام الثانية عشر ظهرا، وتبدأ الاحتفالية بالسلام الوطني وهو من ألحان الفنان العظيم، ويحييها الموسيقار الكبير هاني شنودة الذي يتحدث عن مسيرة سيد درويش، ومواقفه الوطنية وأغانيه التي أثرت في وجدان المصريين.



تستضيف مكتبة مصر الجديدة، الصالون الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي"، ويحمل الرواق هذا الشهر عنوان "الافكار وسياققاتها التاريخ الخفى للأافكار"، بحضور عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام، وذلك في الخامسة والنصف مساء.



تعقد ورشة الزيتون الأدبية في السابعة مساء، أمسية قراءات شعرية وقصصية، يقرأ فيها أعضاء الورشة وضيوفها نصوصهم الإبداعية الجديدة، تقدم الندوة الدكتورة فاطمة الصعيدي، والورشة بمقر حزب التجمع بسرايا القبة.



يستضيف المركز الدولي للكتاب بالقاهرة مناقشة كتاب "إلى صديقي" لمنى ياسين، الساعة الخامسة مساء يدير اللقاء الكاتب والناقد محمد علي ويناقش الكتاب الذى صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب الناقد الدكتور وائل سليم والناقد الدكتور وائل عطية.



يقدم الفنان شادي مؤنس حفلا موسيقيًا، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية الساعة الثامنة مساء، ويقدم خلال الحفل عددًا من مقطوعاته الموسيقية التي ألفها خلال مشواره الفني، ومنها تترات للكثير من المسلسلات والأفلام، وسيعزف شادي خلال الحفل مقطوعاته الموسيقية التي ألفها في الأعمال الفنية المتنوعة ومنها: تتر البداية والنهاية والموسيقى التصويرية لمسلسل "سوق الكانتو" للنجم أمير كرارة والنجمة مي عز الدين، الموسيقي التصويرية لمسلسل "حضرة العمدة" للنجمة روبي.







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