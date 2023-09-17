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معرض للقصص المصورة عن الحروب فى بريطانيا والنشطاء يجمعون المجلات القديمة

9/17/2023 11:24:32 PM
(MENAFN- Youm7) عندما كانت القصص المصورة الحربية في ذروة شعبيتها، شملت عناوين مثل Battle وWarlord وValiant وHotspur وذلك فى المجلات المصورة بحجم الجيب، والتي لا تزال تُنشر حتى اليوم.

نقلت العديد من القصص المنشورة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي البطولات الحماسية للقوات البريطانية، والتي غالبًا ما كانت تواجه الصعاب، وتقاتل أعداء ألمان ثنائيي الأبعاد كانوا ينبحون بشكل روتيني بعبارات من مفرداتهم المحدودة.

لكن معظم الأعمال الفنية الأصلية لتلك القصص المصورة التي تبلغ قيمتها الآن مئات وأحيانًا آلاف الجنيهات الاسترلينية كان يُنظر إليها على أنها ذات قيمة قليلة في ذلك الوقت، وتم رميها في القمامة أو حرقها أو استخدامها للتخلص من الفيضانات في قبو الناشروالآن قامت فصيلة مخصصة من جامعي القصص المصورة والباحثين بتعقب القطع الباقية وسيتم عرض النتائج في معرض يحكي قصة القصص المصورة عن الحروب البريطانية وفقا لصحيفة الجارديان.

يضم المعرض صفحات أصلية من أمثال مكتبة صور الحرب أو القصص المصورة Battle and Action في الستينيات والسبعينيات، وسيعرض المعرض، الذي سيقام في متحف جنود أوكسفوردشاير في وودستوك اعتبارًا من الشهر المقبل، الأعمال الفنية الجريئة التي جعلت القصص المصورة الحربية تحظى بشعبية كبيرة .

لكن عددًا قليلًا جدًا من القطع الأصلية بقي على قيد الحياة، وكانت شركة Rebellion ومقرها أكسفورد - وهي شركة القصص المصورة التي تنشر الخيال العلمي أسبوعيًا 2000AD والتي تعاونت مع المعرض في العرض في مهمة لجمع أولئك الذين لديهم.


القصص المصورة الحربية



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