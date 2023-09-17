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دراسة: بدائل اللحوم والحليب يمكنها تقليل انبعاثات النظام الغذائى بمقدار الثلث

9/17/2023 11:24:29 PM
(MENAFN- Youm7) أظهر بحث جديد أن استبدال نصف منتجات الدجاج ولحم البقر والألبان التي نستهلكها ببدائل نباتية يمكن أن يقلل من انبعاثات
الغازات الدفيئة العالمية الناجمة عن الزراعة واستخدام الأراضي ذات الصلة بنحو الثلث، ويوقف فعليًا فقدان الغابات.



ووفقًا لما ذكره موقع "Phys"، يعد النمو السكاني وارتفاع الدخل يسيران على الطريق الصحيح لزيادة الطلب العالمي على هذه المنتجات الحيوانية الرئيسية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب بيئية مدمرة.



تتم إزالة الغابات لإفساح المجال للماشية والحبوب اللازمة لإطعامها، في حين تفرز الأبقار غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية التي يكون تأثيرها الحراري أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون.



واستخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، النمذجة لتحليل تأثير التحول الغذائي في جميع أنحاء العالم نحو البدائل النباتية للحم البقر والدجاج والحليب بنفس القيمة الغذائية.



واقترحت إمكانية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالزراعة واستخدام الأراضي بنسبة 31% في عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2020 إذا تم تخفيض الاستهلاك بمقدار النصف.



وفي هذا السيناريو، تنخفض مساحة الأراضي المخصصة للاستخدامات الزراعية بنسبة 12% بدلاً من الاستمرار في التوسع.



وسيظل حجم الغابات ومساحة الأراضي الطبيعية الأخرى كما هو تقريبًا في عام 2020، حيث يتم الحفاظ على الأراضي المخصصة للماشية وإنتاج الأعلاف بدلاً من حرقها أو تطهيرها.



ويبلغ الاستخدام المتزايد للنيتروجين في المحاصيل ما يقرب من نصف ما كان يمكن أن يكون عليه في الاتجاهات المتوقعة، في حين ينخفض استخدام المياه بنسبة 10%.



وقال الباحثون إن التحول الهائل إلى الأغذية النباتية من شأنه أيضًا أن يحسن الأمن الغذائي العالمي، مع انخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية بمقدار 31 مليونًا بحلول عام 2050.



وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من شأنه أن يعزز التنوع البيولوجي. ويمكن أن تساهم مساحة الأراضي المستعادة بما يتراوح بين 13 و25% من المساحة المقدرة اللازمة لاستعادة الأراضي بحلول عام 2030 بموجب هدف محدد في معاهدة عالمية تم التوصل إليها في نهاية العام الماضي.



وتشير الدراسة إلى أن تراجع النظم البيئية التي تحافظ على الحياة على المسارات الحالية سينخفض إلى أكثر من النصف بحلول عام 2050.



وقالت إيفا ولنبرج، الباحثة المشاركة في الدراسة، إن "اللحوم النباتية ليست مجرد منتج غذائي جديد، ولكنها فرصة حاسمة لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والمناخ مع تحقيق أهداف الصحة والتنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم".











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