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صور جديدة تكشف عن أجسام كونية فى الطول الموجى للأشعة السينية

9/17/2023 11:24:28 PM
(MENAFN- Youm7) تُظهر سلسلة من خمس صور جديدة من مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا جمال الفضاء كما يظهر في الطول الموجي للأشعة السينية، حيث تم دمج البيانات الواردة من تشاندرا مع بيانات من التلسكاوبات الأخرى العاملة في الضوء المرئي والأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء لإظهار بعض الميزات الفريدة للكون عالي الطاقة.
تُظهر الصور مجموعة من الأجسام، بدءًا من قلب مجرة ​​درب التبانة وحتى بقايا المستعرات الأعظم، حيث تجمع كل منها مجموعات مختلفة من البيانات لإنشاء منظر مذهل لجسم لا يمكن للعين البشرية رؤيته بهذه الطريقة.
ومركز مجرتنا عبارة عن منطقة مزدحمة مليئة بالأجسام مثل النجوم الضخمة، والنجوم النيوترونية الكثيفة، وسحب الغاز شديدة السخونة، وثقب أسود هائل يسمى القوس A*. وتظهر السحب ذات الألوان الزاهية وجود الطاقة في الطول الموجي للأشعة السينية.
عندما يصل نجم ضخم إلى نهاية حياته وينفجر على شكل مستعر أعظم، يمكن لموجة الصدمة الناتجة عن الانفجار أن تصل إلى مسافة بعيدة في الفضاء وتتفاعل مع الغبار والغاز القريب لتشكل بقايا مستعر أعظم، حسبما نقلت Digitartlends.
وتظهر هذه القذائف حول الموقع الذي انفجر فيه النجم، وتجمع هذه الصورة بين عمليات الرصد البصرية والأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية لإظهار الأجزاء المختلفة من البقايا مثل الحطام وموجة الانفجار.
تنطلق هذه المجرة عبر الفضاء بسرعة هائلة تبلغ 1.5 مليون ميل في الساعة، تاركة وراءها زوجًا مثيرًا من الذيول. كذلك أثناء تحرك المجرة، فإنها تخرج غازًا شديد السخونة يطلق أشعة سينية يمكن لشاندرا رؤيتها، كما هو موضح باللون الأزرق. والبقع الحمراء هي الهيدروجين، الذي لوحظ في الأشعة تحت الحمراء، يتم تمثيل الضوء المرئي باللونين البرتقالي والسماوي.
مثل مجرتنا ومعظم المجرات الأخرى، تستضيف مجرة ​​NGC 1365 أيضًا ثقبًا أسود هائلًا في مركزها وتظهر هذه الصورة الغاز الساخن الذي يحوم حول الثقب الأسود باللون الأرجواني، حيث يسقط تدريجيا ويلتهمه الثقب الأسود. يتم دمج بيانات تشاندرا للأشعة السينية مع بيانات الأشعة تحت الحمراء من تلسكوب جيمس ويب الفضائي.
كذلك تظهر بقايا مستعر أعظم آخر، يوجد داخل البقايا نجم نابض، وهو نوع من النجوم النيوترونية له مجال مغناطيسي قوي ويطلق نبضات منتظمة من الطاقة بأطوال موجية عالية مثل الأشعة السينية وأشعة جاما. التوهج الأرجواني هو طاقة الأشعة السينية التي التقطها تشاندرا، في حين أن الضوء الأزرق هو من تلسكوب آخر للأشعة السينية يسمى IXPE، كذلك تم وضعه على خلفية من النجوم التي تم التقاطها في الطول الموجي للضوء المرئي.








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