تأجيل تسليم Iphone 15 Pro Max إلى نوفمبر فى بعض الدول.. اعرف السبب

ومن المرجح أن تخفف هذه المؤشرات بعض المخاوف بشأن الطلب على جهاز أبل الرئيسي بعد أن أدى التراجع في سوق الهواتف الذكية العالمية إلى استنزاف مبيعات آيفون في ربع يونيو، وفقاً لموقع gadgets360.

يمكن أن تؤدي فترة الانتظار التي تتراوح من أربعة إلى خمسة أسابيع لـ Pro Max في الصين إلى تهدئة المخاوف من حدوث ضربة مالية في ثالث أكبر سوق لشركة Apple وسط منافسة متزايدة

والقيود التي تفرضها بكين على استخدام iPhone من قبل الموظفين الحكوميين.

لكن سيكون الانتظار أقصر قليلاً بالنسبة إلى نسخة

iPhone 15 Pro في الصين، حيث يتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفقًا لموقع Apple الإلكتروني، وقالت إنها يمكن أن تقوم بتسليم iPhone 15 في 22 سبتمبر، وهو اليوم الذي يُطرح فيه الهاتف للبيع في المتاجر.

أما في أفضل الأسواق بالولايات المتحدة، سيتعين على المشترين الانتظار لمدة ستة إلى سبعة أسابيع قبل الحصول على Pro Max، وهو الطراز الأغلى في مجموعة طرازات iPhone 15 التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي.

ولكن مثل الصين، فإن الانتظار أقصر بالنسبة لموديل

Pro، مع فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط للإصدار 128 جيجابايت في الولايات المتحدة واليابان.

وقال بعض المحللين إن فترة الانتظار الطويلة تعكس أيضًا انخفاض العرض الأولي لجهاز Pro Max حيث واجهت شركة Apple عقبات في تأمين إمدادات الشاشات المستخدمة في النموذج بإطارات أنحف من أجهزة iPhone السابقة.

ذكرت تقارير إعلامية محلية صينية أن طرازي iPhone 15 Pro وPro Max المتطورين تم بيعهما بالكامل في متجر Apple في سوق Tmall التابع لشركة Alibaba في غضون دقيقة من طرحه للبيع.