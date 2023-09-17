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استخدام الذكاء الاصطناعى لرسم خرائط للغابات.. إليك كل ما تريد معرفته

9/17/2023 11:24:27 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت مؤسسة
Treefera، عن خطتها في صناعة تعويض الكربون باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات من تريليون شجرة في جميع أنحاء العالم، بعد حصولها
على تصويت بالثقة في شكل جولة أولية بقيمة مليوني يورو بقيادة شركة Concept Ventures ومشاركة المدير الفني التنفيذي لشركة إنتل، من بين آخرين.



وقد واجهت ممارسة التعويض الطوعي انتقادات من جهات مختلفة، مع مخاوف تتراوح بين كونها غير فعالة ببساطة إلى الإضرار بشكل مباشر بالسعي إلى إزالة الكربون ككل ومع ذلك فهي تجارة كبيرة، حسبما نقلت TheNextWeb.



وتقوم معظم الشركات التي تروج لصافي انبعاثات الكربون صفر بحلول عام 2035، أو 2040، أو 2050، بأخذ التعويضات في المعادلة.



وفي عام 2021، بلغت قيمة سوق تعويض الكربون ما يقرب من ملياري دولار، ومع تزايد الضغوط البيئية والاجتماعية والحوكمة على الشركات من قبل المستثمرين، تشير التوقعات إلى أنها يمكن أن تنمو إلى ما يصل إلى 40 مليار دولار بحلول نهاية العقد، وتصل إلى رقم مذهل يبلغ 250 مليار دولار بحلول عام 2050.



وفي الوقت نفسه، تلقت الثقة في تعويض الكربون ضربة هائلة على مدى العامين الماضيين - حيث لا يتم إنشاء جميع أرصدة الكربون على قدم المساواة، وكلما كانت أرخص، كلما زادت احتمالية أن تكون عديمة الفائدة.



وجدت دراسة نشرت الشهر الماضي في مجلة ساينس أن 5.4 مليون فقط، أو 6%، من أصل 89 مليون رصيد تعويضي محتمل، تم ربطها بتخفيضات إضافية في الكربون من خلال الغابات المحفوظة، وقد نشأت الغالبية العظمى منها من المشاريع التي بالكاد أدت إلى الحد من إزالة الغابات.











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