لماذا لم تطرح أبل نسخة Iphone 15 Mini.. اعرف الأسباب

وأطلقت شركة Apple هاتف iPhone 12 mini لأول مرة في عام 2020 بعد سنوات من المكالمات من محبي ‌iPhone‌ للشركة لتقديم جهاز بشاشة صغيرة بأحدث الميزات، عندما فعلت شركة Apple ذلك، كان من المفترض أن عامل الشكل الصغير سيستمر لعدة سنوات، لكن الجهاز وصل إلى نهاية مبكرة على ما يبدو عند إصدار تشكيلة iPhone 14 في عام 2022.

ظهرت المخاوف لأول مرة عندما بدا أن ‌iPhone 12 mini‌ لا يباع كما كانت تأمل Apple، حيث شكل ستة % فقط من مبيعات iPhone 12 في الولايات المتحدة في أكتوبر ونوفمبر 2020، وفقًا للبيانات التي تم جمعها بواسطة Consumer Intelligence Research Partners (CIRP، وأفادت شركة Counterpoint Research أن ‌iPhone 12 mini‌ يمثل خمسة % فقط من جميع مبيعات ‌iPhone 12‌ في الولايات المتحدة في النصف الأول من يناير 2021.

يعتقد Morgan Stanley أن شركة Apple اختارت خفض إنتاج ‌iPhone 12‌ mini‌ بمقدار مليوني وحدة لخلق المزيد من القدرة التصنيعية لجهاز ‌iPhone 12‌ Pro الأكثر شهرة، وقد انعكس ذلك في تقرير تايواني، نقلاً عن مصادر في سلسلة التوريد، قال إن الطلب القوي على طرازات ‌‌‌iPhone 12‌ Pro‌ في الصين دفع شركة Apple إلى زيادة إمداداتها من الأجهزة الأكثر تكلفة.

والأمر الأكثر لفتًا للانتباه هو أن JP Morgan Chase ادعى أن شركة Apple أوقفت تمامًا إنتاج ‌iPhone 12 mini‌ في الربع الثاني من عام 2021، في حين أن تقارير مبيعات ‌iPhone 12 mini‌ لم تبشر بالخير لجهاز iPhone 13 mini، تخطط Apple لعمليات إنتاج ‌iPhone‌ وسلسلة التوريد، قبل وقت طويل من الإطلاق، مما يعني أن ‌iPhone 13‌ mini كان بالفعل في طريقه إلى الإنتاج بحلول الوقت الذي كانت فيه المشكلات المتعلقة بمبيعات ‌iPhone 12 mini‌ واضحة.

في أبريل 2022، أصدرت CIRP المزيد من البيانات التي تشير إلى أن ‌iPhone 13‌ mini يمثل 3 % فقط من مبيعات ‌iPhone 13‌ - نصف مبيعات ‌iPhone 12 mini‌، ومن المحتمل أن تكون هذه المبيعات الضعيفة المستمرة هي السبب الرئيسي وراء زوال عامل الشكل "المصغر" لـ ‌iPhone‌.

ومع تشكيلة ‌iPhone 14‌، اختارت شركة Apple استبدال الجهاز“mini” بجهاز“Plus” جديد كلياً يتوافق مع حجم الشاشة 6.7 بوصة لنماذج“Pro Max” المتطورة، في بعض النواحي، يعكس "Plus" "mini"، حيث يقدم أحدث ميزات ‌iPhone‌ بحجم عرض مختلف، بدلاً من تقديم خيار شاشة صغيرة خفيفة الوزن، ويمكن للعملاء الآن اختيار بطارية أكبر وشاشة مقاس 6.7 بوصة – وهو نفس الحجم الذي اعتاد عليه عملاء“Pro Max” لأكثر من خمس سنوات.