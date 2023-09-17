تحت شعار ((ثقافة العدالة))شركة مطار البحرين تدشن أسبوع السلامة 2023 في مطار البحرين الدولي

تحت شعار ((ثقافة العدالة))شركة مطار البحرين تدشن أسبوع السلامة 2023 في مطار البحرين الدولي
التاريخ
9/17/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت نوال عباس: الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير – محمد سرحان
أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد يوسف البنفلاح خلال افتتاح الحفل فعاليات أسبوع السلامة 2023 في مطار البحرين الدولي أن التزام شركة مطار البحرين بالسلامة يشمل تطبيق أعلى المعايير إلى جانب التطوير المستمر، ما جعل من مطار البحرين الدولي مرفأ جوياً موثوقاً وآمناً سواء للمسافرين أو للعاملين فيه، معرباً عن اعتزازه بالشراكة مع الهيئات المختصة بهذا الجانب مثل منظمة الطيران المدني الدولي
(الإيكاو) التي تدعم المواءمة والاتساق في الإجراءات وتكامل العمليات تحت شعار «ثقافة العدالة»، للتشجيع على التواصل ونشر الوعي وسط
طاقم العمل وشركاء المطار حول أفضل معايير وإجراءات السلامة في مجال الطيران والمطارات.
وقال البنفلاح خلال
حديثه مع الصحفيين: «إن سلامة الطيران في مطار البحرين الدولي هي حجر الزاوية في جميع
العمليات التشغيلية
في المطار، فلذلك يتم التركيز عليها من ناحية النظم التكنولوجية أو من ناحية القوة العاملة أو من ناحية الالتزام بالتشريعات الصادرة عن طريق شؤون الطيران المدني، إضافة إلى خلق وعي عن جميع متطلبات السلامة لكل الجهات ذات العلاقة التي تسهم في توفير خدمات في مطار البحرين الدولي على مدار الساعة – ويأتي تنظيم هذا الأسبوع الذي يستمر إلى يوم الخميس بهدف السلامة في الطيران وفتح المجال لجميع الشركاء في مطار البحرين الدولي لتبادل الآراء والنظر في أداء المطار الذي يعد على مستوى عال جدا في الأداء مقارنة مع
المطارات الأخرى من باب الالتزام بتشريعات الموضوعات
من قبل الطيران المدني».
واختتم البنفلاح بالإعراب عن تقديره للشركاء وأطقم العمل على اتباع إجراءات السلامة والحرص على التواصل الفعال بين جميع الأقسام والإدارات في هذا الإطار.
وقد أطلقت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، فعاليات أسبوع السلامة 2023 في مطار البحرين الدولي وذلك في حفل افتتاح نظمته الشركة يوم أمس بحضور ممثلي من إدارة شؤون الطيران المدني في وزارة المواصلات والاتصالات وممثلي الشركاء الاستراتيجيين في فندق موفنبيك.
ويهدف أسبوع السلامة الذي تنظمه الشركة سنوياً إلى تعزيز ثقافة الوعي والشفافية والكفاءة في سلامة الطيران والحفاظ على ساحة مطار البحرين الدولي كبيئة عمل وسفر آمنة للجميع.
ويأتي شعار هذا العام «ثقافة عادلة» للتشجيع على التواصل ونشر الوعي وسط
طاقم العمل وشركاء المطار حول أفضل معايير وإجراءات السلامة في مجال الطيران والمطارات وتعزيز سلامة مسارات هبوط وإقلاع الطائرات، وإدارة عمليات السلامة.
ويتضمن أسبوع السلامة 2023 مجموعة من الفعاليات تشمل معرضاً متخصصاً في مطار البحرين الدولي تشارك فيه عدد من الجهات العاملة في مطار البحرين الدولي بالإضافة إلى جلسات حوارية وتدريبية وورش عمل ومحاكاة لفحص الأجسام الغريبة ( FOD ).
وفي إطار أولويات شركة مطار البحرين، فإنها تقوم بتنظيم البرامج التدريبية والتوعوية باستمرار حرصاً على إلمام موظفيها بأهمية سلامة الطيران ومبادئ «ثقافة عادلة»، فقد شارك 951 موظفا في الجلسات التوعوية التي أقامتها الشركة في عام 2022 و545 موظفاً حتى الآن هذا العام.
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