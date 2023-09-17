تحت شعار ((ثقافة العدالة))شركة مطار البحرين تدشن أسبوع السلامة 2023 في مطار البحرين الدولي

تصوير‭ ‬ – ‭ ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬





أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬البنفلاح‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬الحفل‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬السلامة‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬بالسلامة‭ ‬يشمل‭ ‬تطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬مرفأ‭ ‬جوياً‭ ‬موثوقاً‭ ‬وآمناً‭ ‬سواء‭ ‬للمسافرين‭ ‬أو‭ ‬للعاملين‭ ‬فيه،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الهيئات‭ ‬المختصة‭ ‬بهذا‭ ‬الجانب‭ ‬مثل‭ ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي‮

‬‭(‬الإيكاو‭) ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬المواءمة‭ ‬والاتساق‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتكامل‭ ‬العمليات‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬ثقافة‭ ‬العدالة‮»‬،‭ ‬للتشجيع‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬وسط

طاقم‭ ‬العمل‭ ‬وشركاء‭ ‬المطار‭ ‬حول‭ ‬أفضل‭ ‬معايير‭ ‬وإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬والمطارات‭.‬

وقال‭ ‬البنفلاح‭ ‬خلال‭

‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬الصحفيين‭: ‬‮«‬إن‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬هي‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬جميع‭

‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭

‬في‭ ‬المطار،‭ ‬فلذلك‭ ‬يتم‭ ‬التركيز‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬النظم‭ ‬التكنولوجية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬القوة‭ ‬العاملة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتشريعات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬وعي‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬متطلبات‭ ‬السلامة‭ ‬لكل‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬ – ‭ ‬ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بهدف‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬الطيران‭ ‬وفتح‭ ‬المجال‭ ‬لجميع‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المطار‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭

‬المطارات‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الالتزام‭ ‬بتشريعات‭ ‬الموضوعات‭

‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‮»‬‭. ‬

واختتم‭ ‬البنفلاح‭ ‬بالإعراب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للشركاء‭ ‬وأطقم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬إجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأقسام‭ ‬والإدارات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭.‬

وقد‭ ‬أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬السلامة‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬نظمته‭ ‬الشركة‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وممثلي‭ ‬الشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬موفنبيك‭.‬

ويهدف‭ ‬أسبوع‭ ‬السلامة‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الشركة‭ ‬سنوياً‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الوعي‭ ‬والشفافية‭ ‬والكفاءة‭ ‬في‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬ساحة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬كبيئة‭ ‬عمل‭ ‬وسفر‭ ‬آمنة‭ ‬للجميع‭.‬

ويأتي‭ ‬شعار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬ثقافة‭ ‬عادلة‮»‬‭ ‬للتشجيع‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬وسط

طاقم‭ ‬العمل‭ ‬وشركاء‭ ‬المطار‭ ‬حول‭ ‬أفضل‭ ‬معايير‭ ‬وإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬والمطارات‭ ‬وتعزيز‭ ‬سلامة‭ ‬مسارات‭ ‬هبوط‭ ‬وإقلاع‭ ‬الطائرات،‭ ‬وإدارة‭ ‬عمليات‭ ‬السلامة‭.‬

ويتضمن‭ ‬أسبوع‭ ‬السلامة‭ ‬2023‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬تشمل‭ ‬معرضاً‭ ‬متخصصاً‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬وتدريبية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬ومحاكاة‭ ‬لفحص‭ ‬الأجسام‭ ‬الغريبة‭ (‬ FOD ‭).‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬أولويات‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬فإنها‭ ‬تقوم‭ ‬بتنظيم‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والتوعوية‭ ‬باستمرار‭ ‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬إلمام‭ ‬موظفيها‭ ‬بأهمية‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬ومبادئ‭ ‬‮«‬ثقافة‭ ‬عادلة‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬شارك‭ ‬951‭ ‬موظفا‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬التوعوية‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬و545‭ ‬موظفاً‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬