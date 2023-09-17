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((تمكين)) تتعاون مع منظمة رواد الأعمال في البحرين لتقديم برنامج تسارع الأعمال

9/17/2023 11:24:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬مساعدة‭ ‬روّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬أعمالهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬تسارع‭ ‬الأعمال‭ ‬التابع‭ ‬للمنظمة،‭ ‬والذي‭ ‬يقدم‭ ‬الدعم‭ ‬الاستشاري‭ ‬وفرص‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬معارفهم‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬والمعنيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬برنامج‭ ‬تسارع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬إيرادات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬البرنامج‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭.‬

وتتيح‭ ‬المبادرة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاريع‭ ‬البحرينيّة‭ ‬الواعدة‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬متقدم‭ ‬من‭ ‬الإنتاجية‭ ‬ورفع‭ ‬إيراداتها،‭ ‬وتسعى‭ ‬لمد‭ ‬المشاريع‭ ‬بالخبرات‭ ‬التي‭ ‬تحتاجها‭ ‬لرفع‭ ‬دخلها‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بوتيرة‭ ‬أسرع،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬اختيار‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬البرنامج‭ ‬ممن‭ ‬حققت‭ ‬مشاريعهم‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬منظمة‭ ‬روّاد‭ ‬الأعمال‭.‬

وتتكامل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬تمكين‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لمؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬التي‭ ‬تطمح‭ ‬للنمو‭ ‬والتوسع‭ ‬وزيادة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬للعام‭ ‬2023‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬وهي؛‭ ‬دعم‭ ‬تطوّر‭ ‬المؤسسات‭ ‬ونموها،‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والتدريب‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬الجديدة‭ ‬والناشئة‭ ‬بحسب‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬مها‭ ‬مفيز،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭: ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬بين‭ ‬تمكين‭ ‬ومنظمة‭ ‬روّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تسارع‭ ‬الأعمال،‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬روّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬الواعدة‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتهم‭ ‬التنافسيّة‭ ‬وتحفيز‭ ‬أعمالهم‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المحركات‭ ‬الرئيسيّة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬تحرص‭ ‬تمكين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مختلف‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬للمؤسسات‭ ‬بحسب‭ ‬أهدافها‭ ‬التطويريّة‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬تمكين‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الحلول‭ ‬التمويليّة‭ ‬والمنح‭ ‬والدعم‭ ‬الفني‭ ‬والاستشاري،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحوافز‭ ‬للمؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬نماذج‭ ‬الأعمال‭ ‬الفريدة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسيّة‭ ‬والقائمة‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والإنتاجية‮»‬‭.‬

وسيستمر‭ ‬برنامج‭ ‬تسارع‭ ‬الأعمال‭ ‬لمدة‭ ‬عامين،‭ ‬ويرتكز‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬محاور‭ ‬وهي؛‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬والكوادر‭ ‬والسيولة‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬متابعة‭ ‬وتدريبًا‭ ‬وأنشطة‭ ‬مكثّفة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬محفزة‭ ‬تثري‭ ‬المشاريع‭ ‬المشاركة‭ ‬وتتيح‭ ‬لها‭ ‬فرصة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬منظمة‭ ‬روّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬الواسعة‭ ‬وخبراتها‭ ‬القيّمة،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدوليّة‭ ‬للمنظمة‭. ‬ويهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬لاستقطاب‭ ‬أعضاء‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬روّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬سيحظون‭ ‬بالنجاح‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬البرنامج‭.‬

من‭ ‬جانبه؛‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬روّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بوب‭ ‬تاكر‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬تجسد‭ ‬التزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬بتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬برنامج‭ ‬تسارع‭ ‬الأعمال‭ ‬مبادرات‭ ‬متنوعة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬المنظمة‭ ‬وتتيح‭ ‬للمشاركين‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تنمية‭ ‬مشاريعهم‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬أعمالهم‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمشاريعهم‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والنمو‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬تسارع‭ ‬الأعمال‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬اختباره‭ ‬وتطبيقه‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬معدَلات‭ ‬نجاح‭ ‬متميّزة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬غير‭ ‬المالي‭ ‬مثل‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتوجيه‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أعمالها،‭ ‬وتتعاون‭ ‬تمكين‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬روّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لتقديم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الملتحقين‭ ‬به‭ ‬44‭ ‬مشاركاً،‭ ‬شكلت‭ ‬نسبة‭ ‬النساء‭ ‬منهم‭ ‬43 ‭%‬ ‭.‬

وتشمل‭ ‬معايير‭ ‬التأهل‭ ‬لبرنامج‭ ‬تسارع‭ ‬الأعمال‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المتقدمون‭ ‬من‭ ‬مالكي‭ ‬أو‭ ‬مؤسسي‭ ‬المشروع‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬المخوّلين‭ ‬بالتوقيع‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الإداري‭ ‬للمؤسسة،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المشروع‭ ‬قائما‭ ‬بسجل‭ ‬تجاري‭ ‬نشط‭ ‬وصاحبه‭ ‬أو‭ ‬أغلبية‭ ‬ملاكه‭ ‬من‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ويُشترط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬النشاط‭ ‬قابلًا‭ ‬للتوسع،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المتقدمين‭ ‬إبداء‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكافي‭ ‬بتطوير‭ ‬أعمالهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬إيرادات‭ ‬المؤسسة،‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬تتراوح‭ ‬الإيرادات‭ ‬السنويّة‭ ‬الإجماليّة‭ ‬لأعمالهم‭ ‬بين‭ ‬250‭ ‬ألفا‭ ‬و600‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬قدمت‭ ‬تمكين‭ ‬الدعم‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬عبر‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬المختلفة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬دعم‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬رائد‭ ‬عمل‭ ‬لإطلاق‭ ‬مشاريعهم‭ ‬الجديدة‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬مؤسسة‭ ‬صغيرة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التسهيلات‭ ‬التمويلية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬مثل‭ ‬برنامج‭ ‬الرواد‭ ‬الشباب‭ (‬مشروعي‭)‬،‭ ‬ومبادرة‭ ‬جولات‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين،‭ ‬وبرنامج‭ ‬رائد‭ ‬الأعمال‭ ‬العالمي‭.‬

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