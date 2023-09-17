((تمكين)) تتعاون مع منظمة رواد الأعمال في البحرين لتقديم برنامج تسارع الأعمال

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن صندوق العمل (تمكين) عن عقد اتفاقية مع منظمة رواد الأعمال في البحرين، بهدف مساعدة روّاد الأعمال للتوسع في أعمالهم من خلال برنامج تسارع الأعمال التابع للمنظمة، والذي يقدم الدعم الاستشاري وفرص توسيع دائرة معارفهم والتواصل مع الخبراء والمعنيين من مختلف المجالات، بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال، حيث ساهم برنامج تسارع الأعمال في رفع إيرادات العديد من رواد الأعمال بعد الانتهاء من فترة البرنامج التي تستمر لمدة عامين.
وتتيح المبادرة الفرصة للمشاريع البحرينيّة الواعدة للانتقال إلى مستوى متقدم من الإنتاجية ورفع إيراداتها، وتسعى لمد المشاريع بالخبرات التي تحتاجها لرفع دخلها إلى ما يزيد عن مليون دولار أمريكي بوتيرة أسرع، حيث سيتم اختيار ستة من خريجي البرنامج ممن حققت مشاريعهم الأهداف المرجوة للانضمام إلى منظمة روّاد الأعمال.
وتتكامل هذه المبادرة مع جهود تمكين لتقديم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص التي تطمح للنمو والتوسع وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، وذلك بما يتفق مع أولويات تمكين للعام 2023 المرتكزة على أربعة محاور رئيسيّة، وهي؛ دعم تطوّر المؤسسات ونموها، وتطوير منظومة ريادة الأعمال، إلى جانب رفع نسبة مشاركة البحرينيين في القطاع الخاص، والتدريب على المهارات الجديدة والناشئة بحسب متطلبات سوق العمل، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
وبهذه المناسبة، قالت مها مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»: «في إطار الشراكة المثمرة بين تمكين ومنظمة روّاد الأعمال منذ العام 2017 في برنامج تسارع الأعمال، نسعى إلى تشجيع روّاد الأعمال البحرينيين من أصحاب المشاريع الواعدة وتعزيز قدرتهم التنافسيّة وتحفيز أعمالهم للمساهمة في دفع عجلة نمو القطاع الخاص، باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسيّة للاقتصاد الوطني».
وأضافت: «تحرص تمكين على تقديم مختلف أشكال الدعم للمؤسسات بحسب أهدافها التطويريّة وبما يدعم جهود تمكين الأخرى من خلال الجمع بين الحلول التمويليّة والمنح والدعم الفني والاستشاري، إلى جانب الحوافز للمؤسسات ذات نماذج الأعمال الفريدة في القطاعات الرئيسيّة والقائمة على الابتكار والإنتاجية».
وسيستمر برنامج تسارع الأعمال لمدة عامين، ويرتكز على أربعة محاور وهي؛ الإستراتيجية والكوادر والسيولة والتنفيذ، كما يتضمن متابعة وتدريبًا وأنشطة مكثّفة في بيئة محفزة تثري المشاريع المشاركة وتتيح لها فرصة الاستفادة من شبكة منظمة روّاد الأعمال الواسعة وخبراتها القيّمة، فضلًا عن المشاركة في الفعاليات الدوليّة للمنظمة. ويهدف البرنامج لاستقطاب أعضاء جدد في منظمة روّاد الأعمال من البحرينيين الذين سيحظون بالنجاح في نهاية البرنامج.
من جانبه؛ قال رئيس منظمة روّاد الأعمال في البحرين بوب تاكر: «هذه الشراكة مع تمكين تجسد التزامنا المشترك بتعزيز بيئة الأعمال المبتكرة والمستدامة في المملكة، حيث يقدم برنامج تسارع الأعمال مبادرات متنوعة تتوافق مع أهداف المنظمة وتتيح للمشاركين من خلاله تنمية مشاريعهم وتوسيع آفاق أعمالهم والارتقاء بمشاريعهم إلى مستويات جديدة من النجاح والنمو».
يُذكر أن برنامج تسارع الأعمال قد تم اختباره وتطبيقه في عدد من الدول، وقد حقق معدَلات نجاح متميّزة لمؤسسات تحتاج إلى الدعم غير المالي مثل برامج التدريب والتوجيه لتوسيع نطاق أعمالها، وتتعاون تمكين مع منظمة روّاد الأعمال في البحرين لتقديم هذا البرنامج منذ العام 2017، وبلغ عدد الملتحقين به 44 مشاركاً، شكلت نسبة النساء منهم 43 % .
وتشمل معايير التأهل لبرنامج تسارع الأعمال أن يكون المتقدمون من مالكي أو مؤسسي المشروع أو أحد المخوّلين بالتوقيع من الفريق الإداري للمؤسسة، كما يجب أن يكون المشروع قائما بسجل تجاري نشط وصاحبه أو أغلبية ملاكه من البحرينيين، ويُشترط أن يكون النشاط قابلًا للتوسع، إضافة إلى ذلك، يجب على المتقدمين إبداء الاهتمام الكافي بتطوير أعمالهم لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج في رفع إيرادات المؤسسة، بشرط أن تتراوح الإيرادات السنويّة الإجماليّة لأعمالهم بين 250 ألفا و600 ألف دولار أمريكي.
الجدير بالذكر أنه خلال الأعوام الماضية قدمت تمكين الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الناشئة عبر البرامج والمبادرات المختلفة، حيث تم دعم ما يزيد على 19 ألف رائد عمل لإطلاق مشاريعهم الجديدة وأكثر من 7 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة للحصول على التسهيلات التمويلية. كما تم إطلاق عدد من البرامج المتخصصة في دعم رواد الأعمال مثل برنامج الرواد الشباب (مشروعي)، ومبادرة جولات ستارت أب بحرين، وبرنامج رائد الأعمال العالمي.
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