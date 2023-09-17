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بنك السلام يطرح برنامجا تدريبيا للموظفين في قسم الخدمات المصرفية للأفراد

9/17/2023 11:24:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬طرح‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬المُحدثة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬صيرفة‭ ‬الأفراد‭ ‬الخاص‭ ‬بتدريب‭ ‬الموظفين‭. ‬يعمل‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتقديم‭ ‬مستوى‭ ‬استثنائي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬المعرفة‭ ‬بالمقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنك‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر،‭ ‬سيتعاون‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬رواد‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭: ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭)‬،‭ ‬أساس‭ ‬للتدريب،‭ ‬ومركز‭ ‬رؤى‭ ‬للتدريب‭ ‬والاستشارات‭ ‬لتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬مواضيع‭ ‬عديدة‭ ‬مختصة‭ ‬بالخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬تحديدًا‭ ‬والمهارات‭ ‬الشخصية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭: ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مميزات‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬المصرفية‭ ‬ومدى‭ ‬تلبيتها‭ ‬لاحتياجات‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الأفراد،‭ ‬تعلم‭ ‬التقنيات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لبناء‭ ‬وإدارة‭ ‬علاقات‭ ‬قوية‭ ‬والتواصل‭ ‬بفاعلية‭ ‬مع‭ ‬الزبائن،‭ ‬تقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬المالية‭ ‬للزبائن‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بمتطلبات‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وقوانين‭ ‬الحوكمة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬منى‭ ‬البلوشي‭ ‬رئيس‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬وضع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬أولوياته‭. ‬ولهذا‭ ‬ارتأينا‭ ‬أن‭ ‬نطرح‭ ‬برنامجا‭ ‬تدريبيا‭ ‬مختصا‭ ‬بالخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة،‭ ‬آملين‭ ‬أن‭ ‬تغطي‭ ‬النسخ‭ ‬القادمة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭. ‬وعند‭ ‬إكمالهم‭ ‬البرنامج‭ ‬بنجاح،‭ ‬سيحصل‭ ‬المشتركون‭ ‬على‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬معترف‭ ‬بها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتحقيق‭ ‬التطوير‭ ‬المهني‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الزبائن‮»‬‭.‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬سيتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬أيضًا‭ ‬كيفية‭ ‬توجيه‭ ‬وتقديم‭ ‬استشارات‭ ‬مالية‭ ‬للزبائن‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬المالية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تزويدهم‭ ‬بحلول‭ ‬مُخصصة‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬الأدوات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬بكل‭ ‬راحة‭ ‬وأمان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬الموظفين‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬القانونية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬والامتثال‭ ‬التنظيمي‭ ‬الخاص‭ ‬بالخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭.‬

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