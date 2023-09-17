بنك السلام يطرح برنامجا تدريبيا للموظفين في قسم الخدمات المصرفية للأفراد

بنك السلام يطرح برنامجا تدريبيا للموظفين في قسم الخدمات المصرفية للأفراد
التاريخ
9/17/2023 11:24:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك السلام طرح النسخة الثانية المُحدثة من برنامج أكاديمية صيرفة الأفراد الخاص بتدريب الموظفين. يعمل هذا البرنامج على تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتقديم مستوى استثنائي في جميع المجالات المتعلقة بالخدمات المصرفية للأفراد، وذلك اعتبارًا من 7 سبتمبر 2023 في مركز المعرفة بالمقر الرئيسي للبنك.
وعلى مدى خمسة أشهر، سيتعاون بنك السلام مع رواد التدريب في هذا المجال: معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF )، أساس للتدريب، ومركز رؤى للتدريب والاستشارات لتقديم مجموعة من الدورات التدريبية التي تغطي مواضيع عديدة مختصة بالخدمات المصرفية للأفراد تحديدًا والمهارات الشخصية بشكل عام، منها على سبيل المثال لا الحصر: التعرف على مميزات الخدمات والمنتجات المصرفية ومدى تلبيتها لاحتياجات الزبائن من فئة الأفراد، تعلم التقنيات والاستراتيجيات اللازمة لبناء وإدارة علاقات قوية والتواصل بفاعلية مع الزبائن، تقديم الاستشارات المالية للزبائن مع الالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقوانين الحوكمة.
وبهذه المناسبة، صرّحت منى البلوشي رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية لدى بنك السلام: «لطالما وضع بنك السلام عملية تطوير وتنمية الموظفين على قمة أولوياته. ولهذا ارتأينا أن نطرح برنامجا تدريبيا مختصا بالخدمات المصرفية للأفراد لما له من أهمية كبيرة، آملين أن تغطي النسخ القادمة المزيد من المواضيع. وعند إكمالهم البرنامج بنجاح، سيحصل المشتركون على أوراق اعتماد معترف بها، وهو ما يؤكد التزامنا بتحقيق التطوير المهني والتميز في خدمة الزبائن».
وعلاوة على ما سبق، سيتضمن البرنامج التدريبي أيضًا كيفية توجيه وتقديم استشارات مالية للزبائن وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المالية والعمل على تزويدهم بحلول مُخصصة. كما سيتم الكشف عن أحدث الأدوات والتقنيات الرقمية المعتمدة لتعزيز التجربة المصرفية بكل راحة وأمان، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى الموظفين حول أهمية الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية والامتثال التنظيمي الخاص بالخدمات المصرفية للأفراد.
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