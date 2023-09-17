صراع الجنرالات يلحق الخرطوم بدارفور - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/17/2023 11:23:29 PM
(MENAFN- Al Watan) نال الصراع من العاصمة السودانية الخرطوم وأصبحت ساحة رسمية للقتال والمعاناة كدارفور، بدءًا من تدمير مبانيها وتعطيل المستشفيات بكافة خدماتها، ووصولا إلى اشتعال النيران في مبنى مكون من 18 طابقًا في وسطها، مع دخول القتال بين الجيش وقوة شبه عسكرية منافسة شهره السادس.
واشتعلت النيران في برج شركة النيل الكبرى للنفط خلال اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بحسب وسائل إعلام سودانية، ومن غير الواضح كيف اندلع الحريق أو ما إذا كان أي شخص قد قُتل.
وأظهرت لقطات مصورة للحريق على الإنترنت سحبًا من الدخان الداكن تتصاعد من البرج المحترق ذي الألواح الزجاجية، وهو أحد أطول المباني في العاصمة السودانية.
أعمال عنف
ويشهد السودان أعمال عنف منذ منتصف أبريل، عندما اندلعت التوترات بين جيش البلاد بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وتحولت إلى قتال مفتوح.
وقد حول الصراع الخرطوم إلى منطقة حرب حضرية، وفي منطقة الخرطوم الكبرى، استولت قوات الدعم السريع على منازل المدنيين وحولتها إلى قواعد عمليات، في حين رد الجيش بقصف المناطق السكنية، حسبما تقول جماعات حقوقية ونشطاء، وفي منطقة دارفور الغربية، تحول الصراع إلى عنف عرقي.
جرائم حرب
وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 4000 شخص، وفقا لأرقام أغسطس الصادرة عن الأمم المتحدة. ومع ذلك، فمن المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، كما يقول الأطباء والناشطون.
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