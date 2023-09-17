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صراع الجنرالات يلحق الخرطوم بدارفور - جريدة الوطن السعودية

9/17/2023 11:23:29 PM
(MENAFN- Al Watan) نال الصراع من العاصمة السودانية الخرطوم وأصبحت ساحة رسمية للقتال والمعاناة كدارفور، بدءًا من تدمير مبانيها وتعطيل المستشفيات بكافة خدماتها، ووصولا إلى اشتعال النيران في مبنى مكون من 18 طابقًا في وسطها، مع دخول القتال بين الجيش وقوة شبه عسكرية منافسة شهره السادس.
واشتعلت النيران في برج شركة النيل الكبرى للنفط خلال اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بحسب وسائل إعلام سودانية، ومن غير الواضح كيف اندلع الحريق أو ما إذا كان أي شخص قد قُتل.
وأظهرت لقطات مصورة للحريق على الإنترنت سحبًا من الدخان الداكن تتصاعد من البرج المحترق ذي الألواح الزجاجية، وهو أحد أطول المباني في العاصمة السودانية.
أعمال عنف
ويشهد السودان أعمال عنف منذ منتصف أبريل، عندما اندلعت التوترات بين جيش البلاد بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وتحولت إلى قتال مفتوح.
وقد حول الصراع الخرطوم إلى منطقة حرب حضرية، وفي منطقة الخرطوم الكبرى، استولت قوات الدعم السريع على منازل المدنيين وحولتها إلى قواعد عمليات، في حين رد الجيش بقصف المناطق السكنية، حسبما تقول جماعات حقوقية ونشطاء، وفي منطقة دارفور الغربية، تحول الصراع إلى عنف عرقي.
جرائم حرب
وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 4000 شخص، وفقا لأرقام أغسطس الصادرة عن الأمم المتحدة. ومع ذلك، فمن المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، كما يقول الأطباء والناشطون.

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