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استكمال ممشى خبت

9/17/2023 11:23:16 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت بلدية محافظة بارق استكمال المرحلة الثانية من مشروع ممشى مخطط خبت آل حجري شمال المحافظة.
وعملت إدارة المشاريع بالبلدية على استكمال مشروع ممشى مخطط خبت آل حجري ببارق وفق المشهد الحضري، وبدأت بأعمال الردم والتسوية ثم رصف المواقف وأعمال البلاط بها، وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية، وستتم أعمال الري الآلي وزراعة النجيلة الطبيعية للمسطحات والتشجير، وعمل مسار للدراجات وتركيب المظلات.
من جانب آخر تعمل إدارة المشاريع على استكمال مشروع تطوير طريق الشهداء، حيث أنهت أعمال إعادة السفلتة وأعمال التخطيط وتركيب الإضاءات على أرصفة الجزيرة الوسطية، كما سيتم صيانة أعمدة الإنارة.

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