استكمال ممشى خبت
التاريخ
9/17/2023 11:23:16 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت بلدية محافظة بارق استكمال المرحلة الثانية من مشروع ممشى مخطط خبت آل حجري شمال المحافظة.
وعملت إدارة المشاريع بالبلدية على استكمال مشروع ممشى مخطط خبت آل حجري ببارق وفق المشهد الحضري، وبدأت بأعمال الردم والتسوية ثم رصف المواقف وأعمال البلاط بها، وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية، وستتم أعمال الري الآلي وزراعة النجيلة الطبيعية للمسطحات والتشجير، وعمل مسار للدراجات وتركيب المظلات.
من جانب آخر تعمل إدارة المشاريع على استكمال مشروع تطوير طريق الشهداء، حيث أنهت أعمال إعادة السفلتة وأعمال التخطيط وتركيب الإضاءات على أرصفة الجزيرة الوسطية، كما سيتم صيانة أعمدة الإنارة.
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