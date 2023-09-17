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تفعيل برنامج إدارة الأسرة بالمستشفيات

9/17/2023 11:23:15 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أمس، الاجتماع الثالث بعد المئة للمجلس، بحضور أعضاء المجلس من أصحاب المعالي والسعادة ممثلي القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة، وذلك في مقر الأمانة العامة. واطّلع المجلس خلال اجتماعه على مؤشر تفعيل برنامج إدارة الأسرة للمستشفيات الحكومية والخاصة، الذي يتعلق بإدخال وتحديث بيانات الأسرة في النظام الإلكتروني لإدارة الأسرة بالمركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية بوزارة الصحة بشكل دوري. كما اطّلع المجلس على تقرير مشروع العلاج الإشعاعي بالبروتون، والتقرير ربع السنوي للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، إضافة إلى مناقشة تقرير مراجعة الحساب الختامي للأمانة العامة للمجلس للعام المالي 2022. من جانب آخر؛ كرم وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي، الدكتورة فدوى بنت فداء العادل عميدة كلية الطب البشري سابقًا بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، نظير ما قدمته من جهود وإسهامات متميزة بمناسبة انتهاء عضويتها في المجلس.

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