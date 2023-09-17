تفعيل برنامج إدارة الأسرة بالمستشفيات

تفعيل برنامج إدارة الأسرة بالمستشفيات
التاريخ
9/17/2023 11:23:15 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أمس، الاجتماع الثالث بعد المئة للمجلس، بحضور أعضاء المجلس من أصحاب المعالي والسعادة ممثلي القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة، وذلك في مقر الأمانة العامة. واطّلع المجلس خلال اجتماعه على مؤشر تفعيل برنامج إدارة الأسرة للمستشفيات الحكومية والخاصة، الذي يتعلق بإدخال وتحديث بيانات الأسرة في النظام الإلكتروني لإدارة الأسرة بالمركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية بوزارة الصحة بشكل دوري. كما اطّلع المجلس على تقرير مشروع العلاج الإشعاعي بالبروتون، والتقرير ربع السنوي للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، إضافة إلى مناقشة تقرير مراجعة الحساب الختامي للأمانة العامة للمجلس للعام المالي 2022. من جانب آخر؛ كرم وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي، الدكتورة فدوى بنت فداء العادل عميدة كلية الطب البشري سابقًا بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، نظير ما قدمته من جهود وإسهامات متميزة بمناسبة انتهاء عضويتها في المجلس.
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