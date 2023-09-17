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16 ألف بلاغ للتشوه البصري

9/17/2023 11:23:15 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت أمانة منطقة حائل أعمالها في معالجة التشوه البصري في مدينة حائل خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال معالجتها 1645 بلاغاً لمخلفات البناء والهدم، ومعالجة 510 بلاغات خاصة بتشوهات الجدران داخل مدينة حائل، وكذلك معالجة 4368 بلاغاً لصيانة أعمدة الإنارة، و 224 بلاغاً يخص الحواجز الخرسانية.
وأوضحت الأمانة أنها عالجت 4090 بلاغاً لصيانة وإصلاح الطرق، و 178 بلاغاً يخص إزالة السيارات التالفة، بالإضافة إلى 4807 بلاغات تخص النظافة العامة، و445 بلاغاً للحدائق والمتنزهات، مؤكدة أنها تستهدف القضاء على مسببات التشوه البصري وفق الخطط المعتمدة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري لدى أفراد المجتمع، داعية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والمشاركة في حماية المرافق العامة عبر التواصل مع مركز البلاغات.

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