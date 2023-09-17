مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقع اتفاقا للدفاع المشترك
التاريخ
9/17/2023 11:22:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقع قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر اتفاقا للدفاع المشترك، بحسب ما أعلنت وفود وزارية من دول الساحل الثلاث في مؤتمر صحافي.
وجاء في منشور لقائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي أسيمي غويتا على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «وقعت مع رئيسي دولتي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق ليبتاكو- غورما المنشئ لتحالف دول الساحل والرامي إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا».
وقال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في المؤتمر الصحافي إن «هذا التحالف سيكون مزيجا من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث». وأضاف «أولويتنا هي مكافحة الإرهاب في البلدان الثلاثة».
ويلزم الميثاق الموقعين بمساعدة بعضهم البعض، بما في ذلك عسكريا، في حال وقوع هجوم على أي منهم.
ونص الميثاق على أن «أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه».
وتشهد منطقة ليبتاكو- غورما، حيث تلتقي حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أعمال عنف منذ سنوات.
وتواجه الدول الثلاث تمردا جهاديا اندلع في شمال مالي في العام 2012 وامتد إلى النيجر وبوركينا فاسو في العام 2015.
كذلك شهدت الدول الثلاث انقلابات اعتبارا من العام 2020، كان آخرها في النيجر، حيث أطاح جنود في يوليو الماضي بالرئيس محمد بازوم.
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