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مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقع اتفاقا للدفاع المشترك

9/17/2023 11:22:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقع قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر اتفاقا للدفاع المشترك، بحسب ما أعلنت وفود وزارية من دول الساحل الثلاث في مؤتمر صحافي.
وجاء في منشور لقائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي أسيمي غويتا على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «وقعت مع رئيسي دولتي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق ليبتاكو- غورما المنشئ لتحالف دول الساحل والرامي إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا».
وقال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في المؤتمر الصحافي إن «هذا التحالف سيكون مزيجا من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث». وأضاف «أولويتنا هي مكافحة الإرهاب في البلدان الثلاثة».
ويلزم الميثاق الموقعين بمساعدة بعضهم البعض، بما في ذلك عسكريا، في حال وقوع هجوم على أي منهم.
ونص الميثاق على أن «أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه».
وتشهد منطقة ليبتاكو- غورما، حيث تلتقي حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أعمال عنف منذ سنوات.
وتواجه الدول الثلاث تمردا جهاديا اندلع في شمال مالي في العام 2012 وامتد إلى النيجر وبوركينا فاسو في العام 2015.
كذلك شهدت الدول الثلاث انقلابات اعتبارا من العام 2020، كان آخرها في النيجر، حيث أطاح جنود في يوليو الماضي بالرئيس محمد بازوم.

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