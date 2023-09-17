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العراق يعتقل شبكة إرهابية خططت لعمليات انتحارية في بغداد

9/17/2023 11:22:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت السلطات العراقية، عن الإطاحة بما وصفتها بأخطر شبكة إرهابية في بغداد تلقى عناصرها تدريبات مكثفة على تنفيذ عمليات انتحارية بمناطق شعبية في العاصمة.
وقال جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان أمس، إنه «حقق نصرا جديدا يضاف إلى سجل انتصارات العراقيين على قوى الإرهاب والتكفير الداعشي بعد أن نفذ واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحا أطاحت بشبكة إرهابية خطيرة في بغداد».
وأوضح البيان أن هذه العملية ترتبط بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في فبراير الماضي أسهمت في قتل 22 إرهابيا بصحراء الأنبار غربي البلاد، وقادت إلى تحديد أهداف جديدة.
وذكر أن هذه الشبكة «كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد».
وأكد البيان أنه «بعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركات هذه الشبكة تم إلقاء القبض على عناصرها كافة الذين اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عملياتهم الانتحارية.
وشدد على أن أيدي رجال جهاز المخابرات الوطني كانت أقرب إليهم وألقت القبض عليهم في عملية استباقية نوعية تعكس اقتدار الجهد الاستخباري العراقي واختراقه صفوف العصابات الظلامية»، مؤكدا أن جهاز المخابرات الوطني العراقي استمرار جهوده لملاحقة فلولها حتى القضاء عليها.
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة العمليات العسكرية العراقية المشتركة ضرب هدف نوعي لداعش الإرهابي بطائرات f16 العراقية في سلسلة جبال حمرين شمال شرق بغداد.
وأضافت القيادة أن طياري «صقور الجو» يواصلون مواجهة الإرهاب، موضحة أنه «وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة فقد نفذ صقور القوة الجوية عدة ضربات موجعة بواسطة طائرات F16 استهدفت هدفا نوعيا للعناصر الإرهابية في سلسلة جبال حمرين/ قاطع عمليات محافظة ديالى».
وأكدت أن «الضربة الجوية خلفت خسائر بين عناصر الإرهاب الداعشي وأحالت الهدف إلى رماد».

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