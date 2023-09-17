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إيطاليا تستنفر أوروبا لمواجهة أزمة الهجرة مستقبل القارة العجوز على المحك

9/17/2023 11:22:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال زيارة إلى جزيرة لامبيدوسا، إلى تضامن أوروبي لمساعدة روما على إدارة تدفق المهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة.
وزارت المسؤولتان الجزيرة المتوسطية امس على وقع استقبالها آلاف المهاجرين في الأيام الأخيرة، في أزمة أعادت فتح الجدل بشأن تقاسم المسؤوليات بين دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميلوني، في مؤتمر صحافي مشترك مع فون دير لايين، إن «المستقبل الذي تريده أوروبا لنفسها هو على المحك هنا لأن مستقبل أوروبا هو رهن قدرتها على مواجهة التحديات الكبرى».
وتنتقد ميلوني نقص التضامن الأوروبي مع إيطاليا التي تعد أبرز نقطة وصول في القارة للمهاجرين الوافدين عبر المتوسط، واستقبلت العام الحالي نحو 130 ألفا منهم.
وحضت فون دير لايين دول التكتل على أداء دورها في هذا المجال، وقالت «الهجرة غير القانونية هي تحد أوروبي يحتاج الى رد أوروبي»، داعية «الدول الأعضاء الى استضافة» قسم من المهاجرين الوافدين الى لامبيدوسا.
كما عرضت فون دير لايين خطة طارئة لمساعدة إيطاليا.
وطرحت رئيسة المفوضية خطة لمواجهة الوضع الطارئ تقوم خصوصا على تقوية نشاط الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) في مجال مكافحة المهربين، وتسريع الدعم المالي لتونس التي ينطلق منها غالبية المهاجرين، وتعزيز «المسارات القانونية» للهجرة نحو القارة.
وزارت فون دير لايين وميلوني الجزيرة، حيث كان في استقبالهما جمع من سكانها الذين ضاقوا ذرعا بتزايد وصول المهاجرين إليها وهددوا بقطع طريق موكب الرسميين.
وقال أحد الصيادين متوجها إلى ميلوني «لقد سئمنا أن تشكل الجزيرة منصة» للمسؤولين من دون أن تتم متابعة نتائج زياراتهم إليها.
وتعهدت ميلوني أمام هؤلاء بـ «القيام بكل ما يمكننا فعله»، مضيفة «كما العادة، سآخذ المسؤولية على عاتقي».
وانتقلت فون دير لايين وميلوني الى ميناء لامبيدوسا، حيث رست عشرات المراكب الصغيرة التي ينتقل على متنها طالبو اللجوء، وتنطلق غالبيتها من السواحل التونسية غير البعيدة.
وقال الصليب الأحمر الإيطالي الذي يدير مركز استقبال المهاجرين في لامبيدوسا «ثمة نحو 1500 شخص هذا الصباح» في المركز الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 400 شخص فقط.

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