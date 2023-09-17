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الناتو تهيأوا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا

9/17/2023 11:22:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ نهاية سريعة للحرب في أوكرانيا، في وقت تواصل فيه كييف شن هجومها المضاد ضد روسيا.
وقال ستولتنبرغ، في مقابلة مع مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية نشرت امس، «معظم الحروب تستمر لفترة أطول من المتوقع عندما تبدأ للمرة الأولى»، محذرا «لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا».
وأضاف «نتمنى جميعا تحقيق سلام سريع»، مردفا «لكن في الوقت نفسه علينا أن ندرك: إذا توقف الرئيس زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال ستختفي أوكرانيا من الوجود». وتابع «أما إذا ألقى الرئيس بوتين وروسيا السلاح عندها نحصل على السلام».
وبشأن طموحات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، لفت ستولتنبرغ إلى أنه «ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضوا في الناتو».
وأشار أن كييف «اقتربت أكثر من حلف شمال الأطلسي» خلال قمة «الناتو» في يوليو الماضي، مؤكدا انه «عندما تنتهي هذه الحرب سنكون بحاجة إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا، وإلا فإن التاريخ قد يعيد نفسه».
من جهة أخرى، كثف الأمين العام لحلف شمال أما على الصعيد الميداني في حرب أوكرانيا، فقد قالت روسيا إنها أحبطت هجوما أوكرانيا منسقا على شبه جزيرة القرم امس، وإن طائرات مسيرة استهدفت أيضا موسكو مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران في العاصمة وتسبب هجوم بطائرات مسيرة في نشوب حريق بمستودع للنفط جنوب غرب البلاد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ما لا يقل عن ست طائرات مسيرة كانت تستهدف القرم من عدة اتجاهات. وقال حاكم محلي في جنوب غرب روسيا إن طائرة مسيرة أوكرانية ألحقت أضرارا بمستودع نفط، مما أدى إلى اندلاع حريق في خزان وقود تم إخماده لاحقا.
وأبلغت السلطات في منطقة تولا أيضا، عن تحطم طائرة مسيرة على أرض مركز لوجستي، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات أو تعرض البنية التحتية لأضرار كبيرة.
من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها وجهت ضربة صاروخية لمركز يتولى عمليات إصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف، لم تذكر الوزارة موعدا للقصف، كما لم تقدم أي تفاصيل أخرى.
وكتب أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف، الواقعة شمال شرق أوكرانيا، على تطبيق «تليغرام»، أن روسيا استهدفت مبنى «منشأة مدنية» في خاركيف بأربعة صواريخ من طراز «إس300».

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