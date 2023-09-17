أفراح الكندري

أفراح الكندري
التاريخ
9/17/2023 11:22:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل عثمان عبدالرحيم الكندري بزفاف نجله طلال على كريمة نبيل عبدالله الكندري، بحضور جمع من الشيوخ والنواب وكبار الشخصيات والأهل والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا جميعا التهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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