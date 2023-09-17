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الحب.. قيمة بحد ذاته!

9/17/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حاولت قدر المستطاع تجنب الحديث عن الحب في كتاباتي الأخيرة، فإذا به يتحدث عن طريق قلمي مجبرا.. وأنا بين الصفا والمروة أتتني الخاطرة فتمحورت وتبلورت الفكرة في ذهني.. فالأفكار بالعادة لا أستحضرها بل هي تستحضرني.. والخواطر لا أكتبها بل هي تكتبني.. فقلمي ما هو إلا مداد لأفكاري وخواطري.
الحب.. من المواضيع التي لا يمل الحديث عنها ولا يكل من ذكرها.. الكلام فيها محبب للقلوب قبل العقول.. فكم من قلب ميت أحياه الحب وكم من موجوع تشافى بالحب وكم من مكلوم برئ بالحب.
حينما يخطر على بالك الحديث عن الحب وأنت بالسعي بين الصفا والمروة.. تعلم أن الحب هو سعي حثيث بين شخصين أو نصفين أو جزأين يكمل به أحدهما الآخر.. الحب أوله شعور.. تتبعه مبادرة.. ثم ينتظر الطرف الأول من الطرف الثاني مبادلة هذي المشاعر والمبادرات.. ليكتمل ويكون بأجمل صورة وأبهى حلة.
الحب.. يعطي لكل شيء قيمة.. فحب الأب لأبنائه عطاء ورعاية.. وحب الزوج لزوجته احتواء وتقدير.. وحب الصديق لصديقه متابعة واهتمام وحب المحب لمحبوبه تضحية وبذل.. الحب ما وجد في شيء إلا جمله وزانه وما نزع من شيء إلا قبحه وشانه.. الحب كلمة منحرفين لكنها تزن في مفهوم العارفين مثقالين من الأحاسيس والمشاعر الدافئة.
الحب.. تكلم فيه العارفون والعلماء.. والمفكرون والأدباء منذ قديم الأزل.. ليس للحب تعريف واحد حتى ينضبط، كما أنه ليس له مفهوم مجمع عليه حتى يعتمد.. الحب له تعريفات عديدة ومفاهيم كثيرة.. يصعب حصرها وعدها.. لذلك مشاعرك وأحاسيسك الحقيقية هي حب.. فالحب لا يحتاج لكلمات مصففة وتعابير منمقة حتى يكون حقيقيا.. يكفي شعور الطرف الآخر بما تشعر ليكون حبا.
الحب يجمع بين النقيضين.. فالحب فرح وحزن.. والحب أمل وألم.. والحب هدوء وقلق.. والحب سكون ونفور.. والحب دواء وداء.. الحب علامة فارقة في الصداقة.. الحب قرار مفصلي في استمرار العلاقة.. الحب دافع للإنجاز.. الحب رغبة في الاستمرار.
يخبرني صديق يعيش في نيوزيلندا انه انتقل للعمل في مكان جديد فلم يشعر بالراحة والاستقرار بمكان عمله.. فأخبر بأنه إذا أحب شخصا بالمكان فإنه سيحب المكان.. فالأجساد تتعلق بالأرواح قبل الأمكنة.. وفعلا أحب شخصا بالمكان وأصبحت بينهم صداقة.. فأحب المكان وأصبح يشتاق للذهاب إليه كل يوم.
الحب في ميزان الدين مكانته عظيمة.. وفي ميزان العرف مكانته رفيعة.. وفي ميزان العادات والتقاليد مكانته عالية.
حينما رفعت قلمي عن الكتابة في الحب سابقا.. رفعته لأني لا أعرف من أين أبدأ بالتحديد ولا كيف أوقف سيل الكلمات في الخوض بالحديث في معنى عميق وكبير قد أصابه التشويه من كل حدب وصوب.. لذلك قررت الابتعاد عن الحديث عنه.
والآن سأرفع قلمي عن الكتابة في الحب من جديد.. لعلمي اليقيني بأن السابقين واللاحقين قد أشبعوا مفهوم الحب.. بحثا وتدقيقا وتمحيصا.. فلم يتركوا لأمثالي من المتطفلين على موائد الكرام شيئا يقتاتون عليه.
الحديث عن الحب ممتع.. والأمتع أن تجد من يبادلك الشعور.


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