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إحصائيات الطلاق

9/17/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشكل إحصائيات حالات الطلاق رقما مخيفا فعلا، ويدق ناقوسا للخطر يتوجب الوقوف عنده بشكل جدي من قبل جميع الجهات المعنية، ولب موضوع مقالنا اليوم هو الإجراءات تجاه هذه الظاهرة السلبية المؤثرة على مجتمعنا بشكل عام.. بالنظر إلى صغر حجم هذا المجتمع بالقياس للكثير من المجتمعات الأخرى والتي لا تتناسب مع أرقام الطلاق المعلنة مؤخرا. حيث سجلت حالات الزواج خللا مقارنة بحالات الطلاق وهذه الأرقام ولا شك مخيفة جدا.
وبناء عليه، فإن هذه القضية تتطلب القيام بإجراءات للوقوف على أوجه القصور والخلل فيها. ونقول إن هناك من ينادي بإلزام المتقدمين للزواج بحضور دورة ثقافية ونفسية ومادية تعمل على تهيئته بالشكل الأمثل للدخول في تلك الحياة الجديدة المختلفة كليا عن حياته السابقة.. وهذا يبدو مقترحا جيدا للحد من حالات الطلاق المتزايدة، ومن جانب آخر أيضا، وبناء على معطيات وأخبار نشرت مؤخرا حول هذا الموضوع، نقول إنه في الوقت الذي استمرت فيه نسبة الطلاق في الارتفاع.. اشارت إحصائيات الطلاق الصادرة إلى ان أعلى نسبة من حالات الطلاق للزوجات كانت من حملة المؤهلات الجامعية، وتليها من هم من حملة الثانوية، ثم تليها حملة المؤهلات الدبلوم فوق الثانوية.
من ناحية أخرى، نقول إن بعض الإحصائيات المنشورة توضح أن النسبة تعبر عن وجود خلل كبير وسلبيات أكثر من الحد المعقول، الأمر الذي يستلزم من الدول (كما أسلفنا) بذل جهد من نوع خاص للحد من هذه المشكلة التي تؤثر بشكل سلبي وكبير على باقي أركان وأساسات المجتمع الذي نعيش فيه.. وتؤرق مفاصله بطريقة تعطل الكثير من نموه بشكل طبيعي.. وتعمل على خلق مشاكل لم يعهدها مجتمعنا نظرا لتشعب الحياة العصرية التي نعايشها.
إن الحاجة لبذل جهود مضاعفة أصبحت ملحة وبدرجة كبيرة بالنظر الى الآثار الجانبية الأخرى في خضم هذه المشكلة وتتجاوز الشكل الذي تبدو عليه.. فحجمها أكبر من ذلك.. وفي هذا الصدد يمكننا أن نرى من وجهة نظرنا بعضا من تلك الحلول للقيام بإنشاء جهة متخصصة تعمل على التقريب بين الأزواج المتوجهين للطلاق لإصلاح ذات البين فيما بينهما كمرحلة أخيرة.. قبل الطلاق.. أو تأخير إجراءات الطلاق لفترات طويلة قد تساهم في إعادة النظر في الطلاق.. وأيضا يمكن تنظيم دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج وتكون إلزامية الغرض منها تنوير وتثقيف المقبلين على هذه المرحلة من حياتهم.. أفلا ننتظر المزيد من إجراءات جادة وحاسمة في هذا الصدد الجهات المعنية والعمل لوقف استفحالها لتصل إلى أبعاد لا يمكن السيطرة عليها في المدى البعيد.. والله ولي التوفيق.


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