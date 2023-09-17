عذراً.. الشعبة للفتيات

قبل عام 1996 وفي أحد الفصول الدراسية في كلية العلوم بجامعة الكويت دخل الدكتور المحاضر وهمّ بإلقاء التحية علينا طلبته فتلفت وقال «good morning ladies and one gentleman» وبدأ بالشرح. كان هذا حال معظم الفصول الدراسية المشتركة حتى في الكليات التي قد تكون فيها كثافة نسبية من البنين، كانت المدرجات الدراسية تنقسم تلقائيا جهة للفتيات والأخرى للأولاد، وكذلك كان الوضع في كافتيريا الجامعة والمكتبة والأنشطة الجامعية، حيث كان منتسبو الجامعة يتصرفون حسب عادات وتقاليد مجتمعهم ونشأتهم دون أن يسن قانون يفرض عليهم.

وفي عام 2021 تلقى طالب زائر لجامعة الكويت اتصالا من إدارة القبول والتسجيل لتخبره: «لقد أخطأت بالتسجيل ودفع الرسوم، سيتم سحب المادة وتسجيلك في شعبة مشتركة، عذرا فالشعبة للفتيات»، وعند بدء الدراسة توجه للفصل المخصص للشعبة المشتركة، وإذا بالفصل كله فتيات وهو الشاب الوحيد، فهمّ خارجا من الشعبة ظنا منه أنه قد دخل شعبة خطأ.

يتضح من حال الشعب المشتركة أنها الاستثناء والأصل في الجامعة هو الفصول المنفصلة بقانون ومن غير قانون، لابد من الإشارة لقانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، هذا القانون يسري على الجامعات القائمة والجديدة، ووفقا لحكم المحكمة الدستورية الذي نص في محتواه «على أن بعض نصوص القانون هي توجيهية، وأن الاختلاط من النصوص الخلافية، إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس»، وهذا ما التزمت به الجامعات من توجيه، فتنوعت الفصول بين خاصة بالفتيات وفصول للشباب مع فصول مشتركة عند تدني الكثافة التي لا تصل إلى القوة الاستيعابية، أو غيرها من الأسباب.

عالميا، الصفوف المشتركة تعتبر الأكثر شيوعا، مع التوسع في تجربة التعليم المشترك في دول كانت تعتمد سياسة التعليم المنفصل، وذلك لما له من جوانب إيجابية خصوصا في المراحل المتقدمة مثل تخفيف التكاليف وتحسين المستويات الدراسية والأداء السلوكي للطلاب والطالبات، الاحترام المتبادل والنمو المتوازن للشخصية والتأقلم والاستعداد للدخول لسوق العمل والتصرف بمهنية.



