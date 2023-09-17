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علاقات متميزة بين الكويت والمملكة المتحدة

9/17/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) زيارة سمو ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة المتحدة في شهر أغسطس الماضي لحضور احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبه الذكرى الـ70 عاما على تأسيسه تاريخية، حيث عملت على تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والأمني والثقافي والعلمي مما يعكس العلاقات الوطيدة والراسخة التي تربط بين بلدنا الغالي الكويت والقيادات السياسية العليا بالمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من أجل البناء والتنمية والسلام.
ومنذ بداية اتفاقية الحماية البريطانية في سنة 1899 والتي أبرمت في عهد أمير الكويت الأسبق المغفور له الشيخ مبارك الصباح، والتي تعتبر البداية الحقيقية للعلاقات الكويتية ـ البريطانية حين رسخت دعائمها على التعاون في جميع المجالات، ولاسيما الأمن والدفاع والاستثمار الاقتصادي والثقافة والتعليم والاتفاقية أبرمت تحت مظلة حماية الامبراطورية البريطانية التي تعهدت فيها بالدفاع عن الكويت ضد أي خطر خارجي أو عدوان تتعرض له، وقد ربطت بين البلدين شراكة إستراتيجية خلال العقود الماضية، وهي مرحله تاريخية، حيث امتدت تلك العلاقات بينهما إلى يومنا هذا لأكثر من 124 عاما.
كذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاحتفال بالذكرى في عام 2024 وتوقيع مذكرة تفاهم أخرى للشراكة الاستثمارية بين البلدين، وتعتبر الكويت من أكبر المساندين والمستثمرين للاقتصاد البريطاني، والعلاقات الكويتية البريطانية علاقات متميزة وتاريخيه منذ القدم، كما كانت هناك زيارات رسمية متبادلة بين البلدين لتوثيق أواصر الصداقة والتعاون وكذلك مشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد التاريخية في مراسم العزاء التي أقيمت في بريطانيا بوفاة الملكة إليزابيث الثانية في اكتوبر سنة 2022 ومراسم تتويج الملك تشالز الثالث ملكا للمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية في شهر مايو الماضي. وفي الماضي منذ أكثر من مائة عام كانت زيارة الشيخ أحمد الجابر الصباح، رحمه الله، للمملكة المتحدة وهو أول كويتي قام بزيارة بريطانيا العظمى في سنة 1919 في رحلة طويلة عن طريق البحر والتقى بالملك جورج الخامس وتبادلا الهدايا فيما بينهما.
العلاقات الكويتية ـ البريطانية قديمة وتاريخية ومتميزة، كما تعززت آليات العمل المشترك بين البلدين في المجال الأمني السيبراني، وبريطانيا العظمى الحليف الأول للكويت وتجلى هذا عندما حدثت كارثة الغزو العراقي الغاشم للكويت في الثاني من أغسطس عام 1990 من خلال موقفها الرافض للعدوان العراقي وتحركها العسكري نحو تحرير الكويت.
لنفتح مجالات جديدة للاستثمار الاقتصادي في المملكة المتحدة ومزيدا من التعاون وتعميق العلاقات بين البلدين في المجالات الأمنية والثقافية والتعليمية من أجل التقدم والبناء والسلام والاستقرار ورفاهية الشعوب.


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