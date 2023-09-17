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الإسلام دين علم وفكر

9/17/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

مما لا شك فيه أن القرآن الكريم هدى للعقل وآياته تحض على تدعيم الملاحظة بين المشاهدة والتجربة العلمية فالعلم والعلماء لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله في كتابه الكريم (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات - المجادلة آية:11).
وقال عز شأنه: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون - الزمر آية: 9).
وقال أيضا جل جلاله: (.. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما - الطلاق 12).
ولقد ورد ذكر العلم ومشتقاته في القرآن الكريم ما يزيد على 780 مرة، وهذا يدل على اعتزاز الإسلام بالعلم وحب الله وتقديره له، كما حث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على العلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله له طريقا إلى الجنة».
لذلك كان الإسلام دين السماحة والمحبة فقد ربط بين القلوب والعقول معا ووحد بين المسلمين، حيث لم يفرق بين أسود وأبيض ولا بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، وجمع كل المسلمين تحت ظلال العدل والمساواة والحب والمودة والسلام.
ولقد ربطت القلوب والنفوس برحيق الإسلام المعطر بالعلم والثقافة فالإسلام هو المؤسس الأول للحضارة والارتقاء بها يوم كانت أوروبا تغط بجهل ونوم عميق فعلوم الطب والفلك والفيزياء والبصريات كلها كانت عن طريق العلماء العرب والمسلمين، فقد استخلص الغرب من الفكر الإسلامي وعلومهم التي سطعت في كل بقاع العالم وصقلوها وبرعوا بها، فقد طبق هؤلاء تعاليم العلماء المسلمين الذين استقوها من القرآن الكريم وآياته البينات ومن إخلاصهم للعلماء مقتدين بشخصية سيدنا ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومما لا شك فيه أن العلم الإسلامي يكون شامخا حضاريا متطورا عندما تتمسك أمتنا الإسلامية بأمر الله وعلوم كتاب الله الكريم. وأن من عظمة المسلمين الاعتماد على الدين في الذكر والسلوك والحياة وأي انفصال في هذه الروابط الوثقى فإن المسلم يتوه في صحارى النفس ويفقد إنسانيته وفكره معا.
ولقد بنى الإسلام الكثير من المواقف العلمية السمحة في دينه القيم، حيث شجع العديد من الأجانب وأغدق عليهم بسخاء، فكان لذلك أثره العظيم لنزوح العديد من المترجمين والمؤلفين والعلماء الأجانب إلى عواصم الأمة الإسلامية ليعيشوا معززين مكرمين في أحضانها وينهلوا من علومها فعملوا معها بإخلاص وصدق وولاء ووفاء لها، حيث تفتحت أفكارهم وتجددت دماؤهم فأخرجوا من كنوزها الغالي والنفيس من العلوم التي هبت كالنسيم في كل بقعة من أرض الإسلام، فظهرت الحضارات الإسلامية في أبهى حللها لتغدق على العالم كلما ارتقينا في اكتشافاتنا العلمية وتجاربنا العلمية في شتى فنون علوم الحياة، فنحن ما أحوجنا إلى هضم ثقافة الغرب وما أحوجنا إلى الاهتمام بالتراث الإسلامي العظيم الذي به نسمو وبه نعلو وفيه أيضا نسترجع كنوز ما خلفه لنا العظماء من أجدادنا العلماء المسلمين من إبداعيات علمية في قمة صورها الحضارية، لتزدهر الحضارة الإسلامية مرة أخرى عن طريق أحفادها العلماء العرب والمسلمين الذين عليهم العبء الأكبر في إسطاع شمس علومها لتعم على العالم خيرا ومحبة وسلاما.

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