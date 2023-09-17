المياه تطلق حاسبة إلكترونية لاحتساب التعرفة الجديدة (رابط)

المياه تطلق حاسبة إلكترونية لاحتساب التعرفة الجديدة (رابط)
التاريخ
9/17/2023 11:22:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- أطلقت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركات المياه رابطاً إلكترونياً على صفحاتها تتيح لجميع مشتركي المياه المنزلي في جميع مناطق المملكة احتساب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة/ سلطة المياه أن إطلاق الحاسبة على صفحتها الإلكترونية وعلى صفحات شركات مياه الأردن -مياهنا واليرموك والعقبة، ستتيح لجميع المشتركين بخدمات المياه والصرف الصحي احتساب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي وفقاً للهيكلة الجديدة التي ستطبق اعتباراً من 1/12/2023.
وتهدف الحاسبة الإلكترونية التسهيل على جميع المشتركين معرفة قيم فواتير المياه بكل شفافية ووضوح.
احسب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي عبر الرابط التالي:
حساب فاتورة المياه الشهرية (watercalc.gov.jo )
MENAFN17092023000072011014ID1107086213
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.