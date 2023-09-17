المياه تطلق حاسبة إلكترونية لاحتساب التعرفة الجديدة (رابط)

عمان-الغد- أطلقت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركات المياه رابطاً إلكترونياً على صفحاتها تتيح لجميع مشتركي المياه المنزلي في جميع مناطق المملكة احتساب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء. وأكدت الوزارة/ سلطة المياه أن إطلاق الحاسبة على صفحتها الإلكترونية وعلى صفحات شركات مياه الأردن -مياهنا واليرموك والعقبة، ستتيح لجميع المشتركين بخدمات المياه والصرف الصحي احتساب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي وفقاً للهيكلة الجديدة التي ستطبق اعتباراً من 1/12/2023.

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