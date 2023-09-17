Monday, 18 September 2023 07:29 GMT

ارتفاع مبيعات الكهرباء 2.9 % في 8 أشهر

9/17/2023 11:22:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- ارتفع إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 2.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب آخر بيانات الشركة، بلغ إجمالي هذه المبيعات نحو14188.2 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 13785.3 جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت هذه الطاقة بين شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد)، التي ارتفعت مشترياتها بنسبة 2.93 % لتبلغ نحو 13765 جيجاواط/ ساعة خلال 8 أشهر من العام الحالي، مقابل 13373.2 جيجا واط/ خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
بالمقابل، تراجع حجم الطاقة المباعة إلى المشتركين الكبار (القطاع الصناعي الذي يشمل صناعات تحويلة واستخراجية ومنتجي الطاقة الكهربائية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة
2.8 % وصولا إلى 277 جيجا واط/ ساعة من نحو 285.2 جيجا واط/ ساعة خلال فترة المقارنة نفسها من الماضي.
وكان الحجم الأكبر منها للمشتركين الكبار بحجم 193.9 جيجا واط مقارنة مع 239.6 جيجا واط خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022، بتراجع 19 %، فيما ارتفعت المبيعات إلى المشتركين الآخرين بشكل مباشر من الكهرباء الوطنية إلى 83.1 جيجا واط مقارنة مع 45.6 جيجا واط حتى نهاية آب(أغسطس) من العام الماضي. وبزيادة 82.2 %. ووفقا للبيانات نفسها، زاد حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي بنسبة 15.93 %. وبلغ إجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية آب(أغسطس) 146.2 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع126.9 جيجا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان الحجم الأكبر من هذه الطاقة الذي تم تصديره إلى شركة كهرباء القدس (التابعة للسلطة الفلسطينية) بإجمالي بلغ نحو 141.9جيجا واط /ساعة مقارنة مع 122.4 جيجا واط /ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2022، وبزيادة نسبتها 15.9 %.
بالمقابل، تراجع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 4.4 % إلى 4.3 جيجا واط /ساعة حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي مقارنة مع4.5 جيجا واط/ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2022.
يذكر أن مصدرا عراقيا مسؤولا رجح أن يبدأ الأردن بتزويد العراق بالكهرباء مطلع الشهر المقبل، ضمن مشروع الربط الكهربائي الذي وضع حجره الأساس قبل عام على أن يزود الأردن الجانب العراقي بقدرة تبلغ 50 ميغا واط تذهب إلى منطقة الرطبة من أصل 150 ميغا واط في هذه المرحلة تزود لاحقا لباقي المناطق".
وبلغت الخسائر المتراكمة للسنة بنهاية العام الماضي، 5.36 مليون دینار، مقارنة مع 5.13 مليون دينار بنهاية العام 2021، أي بزيادة نسبتها 7.6 % وفقا للتقرير السنوي للشركة.
وبلغت إيرادات الطاقة العام الماضي 1.36 مليار دينار، مقارنة مع 1.31 مليار دينار العام الذي سبقه منها 12.9 مليون دينار العام الماضي، مقارنة بنحو 9.7 مليون دينار العام الذي سبقه.
وبلغت الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي العام الماضي من مصادر الطاقة التقليدية 4212 ميغاواط من 3977 ميغاواط العام الذي سبقه، وبزيادة نسبتها 5.9 % أما الباقي فكان من مصادر الطاقة المتجددة بلغت نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في العام 20212، وبزيادة نسبتها 1.3 %.



MENAFN17092023000072011014ID1107086212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث