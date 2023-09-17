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تشيلسي يواصل نتائجه المخيبة.. وموناكو يتعثر بالتعادل مع لوريان

9/17/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - واصل تشيلسي نتائجه المتذبذبة، وسقط في فخ التعادل مع مضيفه بورنموث 0-0 أمس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهذا التعادل، رفع تشيلسي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد بورنموث إلى 3 نقاط في المركز السادس عشر.
وسط أجواء ماطرة، بدأ تشيلسي المباراة مهاجما، حيث أطلق إنزو فرنانديز تسديدة زاحفة من بعيد، سيطر عليها الحارس نيتو بسهولة في الدقيقة الثانية.
وبعدها بدقيقة واحدة، راوغ الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك من أمامه في الناحية اليسرى، قبل أن يمر كرة أمام المرمى إلى كونور جالاجر الذي أبعد الدفاع الكرة من أمامه إلى ركنية لم تثمر.
وفي الدقيقة 13، تبادل المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون الكرة مع مودريك، قبل أن يطلق تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، ارتدت من القائم.
وهدد بورنموث مرمى ضيفه للمرة الأولى في الدقيقة 18، عندما أرسل رايان كريستي كرة من ركلة حرة، نحو دانجو أواتارا الذي واجه الحارس روبرت سانشيز، لكن الأخير تصدى لمحاولته الخطيرة.
ووجّه مانو جوستو عرضية من الناحية اليمنى، ناحية جاكسون الذي خانته اللمسة الأولى، قبل أن يسدد في الثانية كرة ارتدت من الدفاع في الدقيقة 22.
وواصل مودريك مشاكساته في الجناح الأيسر، حيث أرسل كرة عرضية بين مدافعين ناحية جالاجر، الذي سيطر عليها قبل التسديد، لكن الحارس نيتو كان لمحاولته بالمرصاد في الدقيقة 33.
واستمرت أفضلية تشيلسي، لكن دون وجود فرص حقيقية بعدما أحكم بورنموث دفاعه، الأمر الذي أنهى الشوط الأول بالتعادل 0-0.
وبعد 5 دقائق على انطلاق الشوط الثاني، نفذ سترلينج ركلة حرة مباشرة، ارتدت من عارضة مرمى بورنموث، وتهادت أمام ليف كولويل الذي أودعها الشباك من مسافة قصيرة، لكن راية الحكم ألغت الهدف بداعي التسلل.
وتحسن أداء أصحاب الأرض مع مرور الوقت، وأرسل ميلوس كيركيز كرة عرضية، عجز المهاجم دومينيك سولانكي عن استغلالها، ليشتتها مدافع تشيلسي تياجو سيلفا، قبل أن ترتد من مدافع وتمر الكرة بجانب القائم في الدقيقة 58.
وأجرى تشيلسي تبديله الأول من خلال إشراك وافده الجديد كول بالمر مكان مودريك، وتألق نيتو في إنقاذ مرمى بورنموث من هدف محقق في الدقيقة 65، عندما أبعد محاولة جالاجر القريبة إثر كرة محولة من جاكسون.
وجرب جوستو حظه بتسديدة بعيدة المدى مرت فوق المرمى في الدقيقة 69، واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء تشيلسي، نفذها بيلينج لترتد من قدم جالاجر وتمر بجوار القائم في الدقيقة 78.
واقترب بورنموث من افتتاح التسجيل في الدقيقة 80، عندما استقرت تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، عند سولانكي الذي سددها قبل أن يتصدى لها الحارس سانشيز ببراعة.
ووجّه البديل بن تشيلويل عرضية من الناحية اليسرى، قابلها جاكسون برأسه، ليسيطر نيتو عليها بسهولة في الدقيقة 83.
وكاد تشيلسي يحقق مراده ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 86، عندما تابع بالمر بلمسة واحدة عرضية سترلينج القصيرة، لكن نيتو كان حاضرا مجددا.
سيري أ
عاد فروسينوني لدرب الانتصارات في الدوري الإيطالي، بفوزه العريض على ساسولو (4-2) بعد أن كان متأخرا بهدفين، في الوقت الذي سيطر فيه التعادل الإيجابي بهدف على مباراة مونزا وليتشي، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة.
وعلى ملعب "بينيتو ستيربي"، باغت الضيوف وتقدموا في النتيجة بعد مرور 7 دقائق عن طريق المهاجم الشاب أندريا بيامونتي، قبل أن يعود نفس اللاعب وهز الشباك بالهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 24.
انتفض أصحاب الأرض ونجحوا في تقليص الفارق مع آخر أنفاس الشوط الأول من ركلة جزاء سجلها الدولي المغربي وليد شديرة.
استمرت "ريمونتادا" فروسينوني في الشوط الثاني، لتسفر عن هدفين متتاليين في غضون 6 دقائق (70 و76) سجلهما لاعب الوسط لوكا مازيتيلي.
وبينما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، "قتل" الإسباني بول ليرولا المباراة تماما بالهدف الرابع لفروسينوني.
وبهذا يعود فروسينوني لسكة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية سلبيا أمام أودينيزي، مضيفا انتصاره الثاني هذا الموسم، وليرفع رصيده إلى 7 نقاط يأتي بها سادسا بشكل مؤقت، بينما كانت هذه ثالث خسارة يتجرعها ساسولو هذا الموسم، ليبقى بثلاث نقاط في المركز الـ16 بشكل مؤقت.
كما تعادل مونزا وليتشي بهدف لكل فريق، ليتقاسم الفريقان نقطة المباراة، حيث أصبح رصيد مونزا 4 نقاط في المركز الـ13 مؤقتا، بينما يمتلك ليتشي 8 نقاط في المركز الرابع، لحين نهاية جميع مباريات الجولة.
الليجا
أهدى المدافع الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش فريقه خيتافي فوزه الثاني هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه أوساسونا 3-2 أمس الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ضد فريق لم يسقط أمامه على أرضه منذ آذار (مارس) 2008 (0-2)، بدا خيتافي في طريقه للاكتفاء بالتعادل الثاني له هذا الموسم قبل أن يقول ماكسيموفيتش كلمته في الدقيقة 86 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية، مانحاً فريقه الانتصار الثاني ونقطته السابعة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بعدما افتتح الصربي الآخر ستيفان ميتروفيتش التسجيل لخيتافي في الدقيقة 36 قبل أن يرد الضيوف في الدقيقة الأخيرة بهدف إيكر مونيوس (45).
وعاد خيتافي ليتقدم في الشوط الثاني بفضل رأسية خوسيه أنخل كارمونا (51)، لكن أوساسونا أدرك التعادل مرة أخرى من خلال ركلة جزاء نفذها الكرواتي أنتي بوديمير (57)، ثم بقي التعادل سيّد الموقف حتى الدقيقة 86 حين خطف ماكسيموفيتش الانتصار لأصحاب الأرض، ملحقاً بالضيوف الهزيمة الثالثة في خمس مباريات.
وشارك في ربع الساعة الاخير في صفوف خيتافي الجناح الانجليزي الدولي السابق مايسون جرينوود القادم اليه من صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الاعارة وذلك في اول مباراة له منذ اكثر من عام ونصف بعد مواجهته اتهامات بمحاولة الاعتداء.
وأوقف جرينوود (21 عاماً) في كانون الثاني (يناير) 2022 بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة "إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلا".
أفرج عنه بكفالة في شباط (فبراير) 2022 قبل ان يعاد سجنه لخرقه الشروط القانونية، ليخرج مجدداً من السجن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. أسقطت تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء عنه في شباط (فبراير) الماضي، بعد انسحاب الشهود الرئيسيين والأدلة الجديدة التي كشف النقاب عنها.
وعلى ملعب "لا سيراميكا"، انتظر فياريال الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليعود الى سكة الانتصارات بعد هزيمتين على التوالي ضد برشلونة البطل (3-4) وقادش (1-3)، وذلك بفضل النروجي ألكسندر سورلوث الذي أهداه الانتصار على حساب ضيفه ألميريا 2-1 في الوقت القاتل.
وبعدما بدا الفريقان في طريقهما لإنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، وضع سيرخيو أكييمي الضيوف في المقدمة في الدقيقة 44، لكن فياريال رد في الوقت بدل الضائع عبر هدافه جيرار مورينو (5+45).
وبقيت النتيجة على حالها حتى الثواني الأخيرة من اللقاء قبل أن يخطف سورلوث الانتصار الثاني لفريق "الغواصة الصفراء" بكرة رأسية بعد عرضية من ألبرتو مورينو (4+90)، ملحقاً بألميريا الهزيمة الرابعة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بنقطة يتيمة، فيما رفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط.
من ناحية ثانية، يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه لم يقدم مباراة مثالية، على الرغم من الانتصار بنتيجة (5-0) في مواجهة ريال بيتيس أول من أمس، على ملعب "مونتوجويك" الأولمبي.
وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يمكن القول إنها كانت مباراة مثالية، علينا تحسين الأمور، قدمنا مباراة ممتازة وراض عن الطريقة التي لعبنا بها".
وأضاف: "سعيد بفرحة الجماهير، بدا الأمر وكأننا في كامب نو. من المثالي أن يسجل 4 لاعبين من الخط الهجومي، ولم نستقبل أي هدف، عملنا بالأمس كثيرا على الضغط على الخصم، وكنا نعلم أنهم يخرجون بالكرة كثيرا من الأطراف، والهدف الأول كان له أهمية كبيرة".
وأتم: "هدف كانسيلو؟ لقد تدربنا على ذلك بأن ينطلق الظهير ويتوغل في منطقة الخصم، سيرجي روبرتو وماركوس قادران على ذلك، وإذا كنا أكثر تمركزا سنهاجم بشكل أفضل. إنه أقرب قليلا إلى برشلونة الذي نريده".
وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 7 نقاط في المركز التاسع.
من جانبه، أبدى البرتغالي جواو فيليكس مهاجم برشلونة، سعادته بالمشاركة في الانتصار على ريال بيتيس.
وقال فيليكس خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "سعيد جدا باللعب أساسيا مرة أخرى بعد فترة، ومن السهل اللعب في هذا الفريق".
وأضاف: "الجميع كان جيدا جدا، حين يكون التنظيم جيدا تدور الكرة بسرعة ونسجل الأهداف".
وعن مساهمته في هدف روبرت ليفاندوفسكي علق: "لا يهم سوى أن يسجل من أجل أن يكتسب الثقة، فهو يعيش على تسجيل الأهداف وهذا أفضل بالنسبة لنا".
وأتم: "أعمل على تقديم أعلى مستوى، بيئة الفريق بالكامل جيدة جدا، أنا سعيد هنا، هذا الانتقال كان تغييرا جيدا بالنسبة لي وعائلتي وأصدقائي".
إلى ذلك، أعرب فيران توريس نجم برشلونة عن سعادته بالنجاح في تخليص البارسا من إحدى العقد المرتبطة برحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي.
ولم ينجح برشلونة في تسجيل ركلة حرة في الليجا منذ رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، حيث يعود آخر تنفيذ ناجح إلى "البرغوث" ضد فالنسيا في أيار (مايو) 2021، قبل أن ينجح توريس في فك العقدة أمام ريال بيتيس.
وقال توريس في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لم أكن أعرف هذه المحنة السيئة، لقد عرفت ذلك لاحقًا عندما قالوا لي، كان يمكن أن يكون أي شخص في موقفي، لأن لدينا الكثير ممن يملكون تلك المهارة، لكنني سعيد بأن أكون أول من فعلها".
وأضاف: "جاء كانسيلو لي أثناء التنفيذ، وبعد ذلك فكرت في الأمر لاحقا وأردت أن أضعها أعلى الجدار (البشري)، لكن عندما تكون في هذا الحالة الرائعة، قد تسجل الهدف حتى من دون قصد".
وتابع: "إنه دافع للاستمرار في العمل، كل شيء يؤتي ثماره. نحن فريق قطع خطوة نوعية مهمة جدا، وأصبحنا أكثر تماسكا، والجهاز الفني يقدم عملا رائعا".
وأردف: "أنا هادئ جدا ولدي ثقة كبيرة، وهو أمر مهم جدا في هذا النادي. لقد عملت وأعمل وسأستمر في العمل لأظل قويا ذهنيا".
واختتم حول إذا كان سيرشح نفسه لتنفيذ الركلة الحرة التالية: "سنرى ما سيحدث، سيرغب روبرت (ليفاندوفسكي) في تنفيذ التالية، ونملك آخرين بالكفاءة ذاتها".
البوندسليجا
حقق هايدنهايم فوزه الأول في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه فيردر بريمن 4-2 أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.
وتقدم تيم كلينيست لهايدنهايم في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، قبل أن يضيف إرن دينكجي الهدف الثاني في الدقيقة 44.
وفي الدقيقة 49 سجل مارفن دوكش هدف تقليص الفارق لبريمن، ثم سجل ميتشل فايزر هدف التعادل في الدقيقة 64.
وعاد هايدنهايم ليتقدم مجددا في النتيجة، بعدما سجل له دينكجي الهدف الثالث في الدقيقة 68، فيما أضاف يان نيكولاس بيست الهدف الرابع في الدقيقة 76.
ورفع هايدنهايم، الذي حقق فوزه الأول بعد تعادل وهزيمتين، رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد بريمن عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.
ليج 1
تعادل موناكو أمس (2-2) مع لوريان، في إطار الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.
وسقط موناكو في فخ التعادل بفضل هدف سجله لاعب لوريان روماين فايفر (97) من المباراة بعد أن كانت مجريات المباراة في صالحه.
تقدم النيجيري توسين أييجون لفريق لوريان في الدقيقة الثانية من المباراة، بينما أدرك ألكسندر جولوفين التعادل لصالح موناكو (17).
وأضاف فلوريان بالوجون الهدف الثاني لموناكو (69) بينما أدرك فايفر التعادل لأصحاب الأرض (97).
بهذه النتيجة ارتفع رصيد لوريان إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر، بينما ارتفع رصيد موناكو إلى 11 نقطة في الصدارة.
وفي الجولة نفسها، استعاد بريست درب الانتصارات بالفوز على ريمس (2-1).
تقدم لاعب الوسط المغربي أمير ريتشاردستون لريمس (19) من المباراة، بينما أدرك لاعب الوسط مهدي كمارا هدف التعادل (50).
وأضاف لاعب الوسط بيير ليس ميلو الهدف الثاني لبريست (56) ليرتفع رصيد الفريق إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ريمس عند سبعة نقاط في المركز التاسع.
وفي مباراة أخرى في الجولة، اقتنص مونبلييه التعادل من ستراسبورج (2-2) ليرتفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الـ13، بينما ارتفع رصيد ستراسبورج إلى سبع نقاط في المركز العاشر.
بينما حقق نانت أول انتصار له في البطولة بالفوز على كليرمون بهدف نظيف سجله موسيس سيمون (48) من المباراة.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد نانت إلى خمس نقاط في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد كليرمون عند نقطة في المركز السادس عشر. -(وكالات)



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