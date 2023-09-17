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الكشف عن الفائزين بألقاب بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول

9/17/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نال الجواد اب جي افجان من مربط عجمان من الإمارات، لقب أجمل رأس ذكور، ونايفات العوايدة تولد مربط العويضة وملك نايف بن فهد العويضة من السعودية، بأجمل رأس إناث، في ختام منافسات بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة والتي أقيمت تحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية على ميدان الإسطبلات الملكية في الحمر.
كما شهدت المنافسات فوز الإسطبلات الملكية بلقب أفضل المربين.
وحرصت سمو الأميرة عالية بنت الحسين على تتويج الفائزين بالألقاب، وسط حضور جماهيري من محبي الفروسية الذين تفاعلوا مع المسابقات على مدار أيام البطولة.
وشهدت البطولة التي تقام سنوياً مشاركة 137 جوادا من مختلف الإسطبلات الأردنية والعربية، حيث شاركت مرابط وإسطبلات خيل من لبنان والبحرين والسعودية بالإضافة إلى الأردن وتنافست السلالات العربية الأصيلة على ألقاب البطولة التي باتت تحظى باهتمام كبير من مالكي الإسطبلات في المنطقة.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
بطولة مهرات عمر سنة:
الأول: كاتارا بي كي، الثاني: شامات الفيصل، الثالث: دلال اكمال.
بطولة أمهار عمر سنة:
الأول: تاج الحمود، الثاني: شرار الحمود، الثالث: ار دي ورد.
بطولة الإناث غیر المسنة:
الأول: تمارا ار أي، الثاني: أي اس جاوا، الثالث: ميادا هايس اليان.
بطولة الذكور غیر المسنین"
الأول: ممياز الليال، الثاني: أي علي اكمل، الثالث اورا الحتان.
بطولة الإناث المسنة:
الأول: نايفات العوايدة، الثاني: اتش هوور، الثالث: سلالات الخالدية.
بطولة الذكور المسنین:
الأول: اب جي افجان، الثاني: أي ام اس الفهد، الثالث: رواندرو.
الجوائز الخاصة
أجمل رأس ذكور:
الأول: اب جي افجان، الثاني: فواز العوايدة.
أجمل رأس إناث:
الأول: نايفات العوايدة، الثاني: عوادة العرب.
الحركات (غير المسنين)
الأول: رولى.
الحركات (المسنين)
الأول: ريهانا، الثاني: أي اس جستيس.
أفضل جواد مولود في الشرق الأوسط
اتش هوور.
أفضل جواد مولود في الأردن
اتش هوور
أفضل جواد أبواه مولودان في الشرق الأوسط
سلالات الخالدية
أفضل جواد أبواه مولودان في الأردن
اويس واي جي
أفضل المربين
الإسطبلات الملكية.



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