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مقص الحلاقين يفوق اهتمامات الرياضيين بالتحضير الذهني والفني للمباريات

9/17/2023 11:22:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان- يبدو أن اهتمامات العديد من الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، تسير نحو عالم الموضة وقصات الشعر، بشكل يفوق أحيانا اهتماماتهم في التركيز على الإعداد الذهني والنفسي قبل خوض الفعاليات الرياضية.
ويحرص بعض اللاعبين في مختلف الرياضات الفردية والجماعية بالأردن، على تخليد مشاركتهم في مختلف التظاهرات المحلية والخارجية وبطرق عدة، أبرزها ابتكار قصات الشعر الغريبة، أو تسريحات خارجة عن المألوف وربما لا تتماشى مع العادات والتقاليد المتبعة، بهدف لفت الأنظار إليهم أو تسليط الضوء على قضية ما.
وتؤكد اختصاصية علم النفس سمر سفاريني، أن اهتمام اللاعبين بقصات الشعر بشكل يفوق اهتمامهم في الإعداد الذهني والبدني للمباريات، يأتي تماشيا مع تبدل الأولويات.
وقالت "نعيش اليوم في زمن يكثر فيه الاهتمام بالمظهر أكثر من المضمون، لقد تاهت منا السبل لتحقيق الذات بسبب توغل التسويق الإعلامي المفتوح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يختلف هذا الموضوع من شخص لآخر".
وتضيف سفاريني، في معرض ردها على استفسارات "الغد": "اللاعبون هم من الشريحة التي تتأثر بشكل أكبر من غيرهم، ويميل العديد منهم لإبراز بعض الصفات لظنهم أن هذه هي الطريقة المثلى لتسويق أنفسهم أمام الجمهور والمتابعين، حيث يعتبر البعض أن قصة الشعر هي طريقة لإبراز نقاط معينة في شخصيته مثل؛ القوة أو الهيبة أو التحدي والتباهي، خاصة إذا كان يشوبها الغرابة أو الخروج عن المألوف".
وتابعت: "رغبة اللاعب في الاختلاف عن الآخرين قد تدفعه لذلك، ففي بعض الأذهان يسود الاعتقاد أن اختلاف المنظر يحقق الانتباه الشخصي، وبالتالي يلفت الانتباه لطريقة لعبه، وهكذا يحصد عدد أكبر من المتابعين من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كما قد يكون لانتماء اللاعب لجنسه أو ثقافة معينة دور في قصة شعر غريبة أو لافتة اعتادها منذ زمن وتأثر بها بعض أقرانه من الفريق".
ولم تتوقف اختصاصية علم النفس في دراسة سلوك بعض اللاعبين وممارساتهم التي تسبق المباريات، بل تعمقت إلى تحليل أبعاد أخرى، بقولها: "التسويق الإعلامي هو أحد أبرز الأسباب التي تدفع اللاعب للظهور بشكل واضح ولافت، ظنا منه أنه سيتم التقاط صور أكثر له، حتى يتصدر عناوين الأخبار في المواقع الإعلامية، فيما قد يظن البعض أن رضاه عن مظهره في هذه القصة المميزة يحقق له جانبا من الثقة والراحة النفسية، وبالتالي سيؤثر إيجابا على أدائه في المباريات".
واختتمت حديثها بالقول: "رغم حجم الهالة المحيطة بهذا الموضوع، إلا أن التحضير الذهني والفني قبل المباريات يجب أن تكون له الأولوية الرئيسية لدى اللاعبين؛ حتى لا يفقدوا البوصلة في طريق تحقيق التفوق الرياضي وحصد اللقب أو أحد المراكز المتقدمة، وهذا هو الهدف الرئيسي من خوض المنافسات".
ومن جانبه، يقول هشام عمر صاحب محل حلاقة في حديثه لـ"الغد": "الكثير من المشجعين يمتلكون هوسا كبيرا في تقليد قصات الشعر، خاصة إذا أحدثت ضجة كبيرة في فضاء السوشيال ميديا وأصبحت حديث الشارع، وهو ما يجذب زبائن جددا لنا، خاصة إذا كانت التسريحة تتضمن رسوما أو قصات مشابهة".
ومع وصفهم بعارضي الأزياء نتيجة اهتمامهم الزائد بتسريحات شعرهم، يرى مراقبون أن تغيير قصات الشعر بالنسبة للرياضيين وبصورة دورية، تأتي لقناعات اللاعبين من أجل منحهم الثقة خلال مشاركتهم في الأحداث الرياضية، مؤكدين أن "اللوك الجديد" للعديد من الرياضيين، أثار إعجاب البعض وأغضب الآخرين، خاصة وأن هذا الاهتمام يتزامن مع تراجع مستواهم، ما يجعلهم عرضة للنقد وفقا لقناعات المتابعين، الذين يروون أن تسريحاتهم أخذت جهدا ووقتا أكبر من تحضيرهم الذهني والفني للمباراة.
وفي السابق، كان ينظر إلى ضعف الاهتمام بالمظهر الشخصي باعتباره رمزا للرجولة بالنسبة للرياضيين، أما اليوم فأصبحت تسريحات الشعر المتغيرة باستمرار تعكس جوانب أخرى تتعلق بالبعد التجاري، حيث يسعى اللاعبون للترويج إلى أنفسهم كعلامة تجارية قبل الشروع في الرعاية التجارية، المتعلق منها بالأحذية والملابس الرياضية وشفرات الحلاقة ومشروبات الطاقة وغيرها، كما يرى مراقبون، أن قصة الشعر باتت طريقة سريعة للتميز بالنسبة للرياضي، مثلما هي إنجازاتهم في أرض الملعب.
ويعد الإنجليزي ديفيد بيكهام، من أوائل اللاعبين الذين بدأوا بتصفيف الشعر مع إبراز الوشوم في أجزاء متفرقة من الجسم، محدثا ضجة إعلامية كبيرة العام 2000، قبل أن يصبح واجهة دعائية للعديد من الشركات التجارية، لتفرض الرياضة على العديد من الرياضيين التألق أمام عدسات الكاميرا لإبراز ابتساماتهم في الحملات الدعائية ضمن مشاريعهم الشخصية، والتي حفزت البعض منهم لتطوير مستواه، فيما كانت انعكاساتها سلبية على البعض الآخر من الرياضيين.
وفي حادثة تعكس "هوس" المشجعين الأطفال على تقليد قصات شعر نجومهم المفضلين والاقتداء بهم، تعود إلى الأذهان حادثة البرازيلي رونالدو دي ليما في كأس العالم لكرة القدم 2002، بعدما ظهر بقصة شعر غريبة و"بشعة" في مباراة منتخب بلاده أمام تركيا بنصف نهائي المونديال، سعيا منه لإبعاد اهتمام الصحفيين عن إصابته وتحويل بوصلة اهتمامهم إلى تسريحته، ليقوم منتخب بلاده "السامبا" بإحراز اللقب للمرة الخامسة في تاريخه، قبل أن يخرج رونالدو آنذاك في اعتذار مع إحدى المجلات الأميركية للأمهات بعد تقليد أبنائهن لقصته الشهيرة، مشيرا: "أعتذر من كل الأمهات اللاتي كان عليهن رؤية أولادهن يقلدون تلك القصة المروعة".



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