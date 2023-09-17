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الدوسري: استضافة قطر مونديال 2027 توفر دعما لكرة السلة العربية

9/17/2023 11:22:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان- يرى الحكم الدولي القطري سيف الدوسري، أن نجاح استضافة قطر نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2027، يعتمد على التخطيط والتنفيذ الدقيق لجميع الجوانب المتعلقة بالبطولة، مؤكدا أن تجربة "الدوحة" في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، يمكن أن توفر أساسا مهما لاستضافة "مونديال السلة".
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "الفيبا" يوم 28 نيسان (أبريل) من العام الحالي، عن منح قطر حق استضافة كأس العالم للرجال، على أن تقام جميع المباريات في العاصمة الدوحة، لتكون المرة الأولى التي يقام فيها المونديال بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويؤكد الحكم القطري سيف الدوسري (35 عاما)، في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "يعتمد نجاح استضافة حدث رياضي كبير مثل كأس العالم للرجال بكرة السلة على عوامل عدة، أبرزها البنية التحتية والمرافق والتنظيم ومشاركة المشجعين، ومن الممكن أن توفر تجربة قطر في استضافة مونديال كرة القدم، رؤى وخبرات مثالية في إدارة الأحداث الرياضية واسعة النطاق".
وأضاف: "هناك عوامل محددة يجب مراعاتها عندما يتعلق الأمر باستضافة بطولة كرة السلة، والتي تتمثل بالمرافق والخدمات اللوجستية وإجراءات الأمن والسلامة، فضلا عن الترويج والتسويق والتعاون الدولي فيما يخص لعبة كرة السلة"، لافتا إلى أن كل ذلك تقوم قطر بتوفيره على نطاق واسع.
واستطرد: "نجاح استضافة بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027 في دولة قطر يعتمد على التخطيط والإعداد والتنفيذ الدقيق لجميع الجوانب المتعلقة بالبطولة، ومن المؤكد أن تجربة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم يمكن أن توفر أساسا قيما لاستضافة كأس العالم لكرة السلة، مع النظر بعين الاعتبار للتحديات المحددة التي قد تواجه تلك اللعبة، ومعالجتها أولا بأول".
وحول انعكاسات انتخاب الشيخ القطري سعود بن علي آل ثاني لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة السلة للفترة الممتدة من 2023 وحتى 2027 خلفا للمالي هامان نيانغ، أجاب: "سيكون له انعكاسات كبيرة على كرة السلة القطرية والمنطقة العربية، وزيادة نفوذ قطر داخل المجتمع الدولي بكرة السلة، وبما يوفر دعما أكبر لتطوير كرة السلة".
وتابع: "يمكن أن تصبح قطر مضيفا أكثر جاذبية لأحداث كرة السلة الدولية، بما في ذلك البطولات القارية ونوافذ التصفيات، وبما يخلق المزيد من الفرص لعشاق كرة السلة المحليين والمنطقة العربية لمشاهدة كرة السلة عالية المستوى"، لافتا إلى أن استضافة قطر مونديال كرة السلة 2027 وتتويج الشيخ سعود رئيسا للفيبا، يعدان من الإنجازات الرياضية الضخمة لدولة قطر، وبما يسهب في اتساع رقعة شعبية اللعبة وتطويرها في دولة قطر وعموم دول الخليج والمنطقة العربية.
واستثمرت قطر بكثافة في البنية التحتية الرياضية، المتمثلة بالملاعب ومرافق كرة السلة الحديثة، وبشكل أسهم في تطوير الملاعب الرياضية ذات المستوى العالمي، للمساعدة على نمو مختلف الألعاب الرياضية، بما في ذلك كرة السلة.
ولم يخف الدوسري حقيقة أن مهنة تحكيم كرة السلة تعد صعبة للغاية، مشيرا: "إدارة مباريات كرة السلة مرهقة للغاية، ويتحمل الحكام مسؤولية اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية وبمواقف سريعة قد تكون مشحونة عاطفيا، ما يفرض علينا التعامل مع الضغوطات وزيادة الثقة بأنفسنا، التعامل مع اللاعبين والمدربين الذين قد يختلفون مع قرارات التحكيم أو يصبحون عنفوانيين يبدو أحيانا أمرا صعبا، لذلك فإن ضبط النفس والاحترام في الملعب، أمر ضروري للحكم".
وثمن الحكم الدولي، الدور الكبير الذي تبذله لجنة الحكام بالاتحاد القطري لكرة السلة، المتمثل بتوفير الموارد والدورات التدريبية والمعسكرات والتحديثات حول قواعد اللعبة والإجراءات الرسمية الخاصة بها، مضيفا: "لدينا العديد من الحكام الدوليين وحكام الطاولة المعترف بهم من قبل الاتحاد الدولي للعبة، وهنا نتحدث عن أكثر من 30 حكما مؤهلا دوليا أو محليا لإدارة مباريات كرة السلة بمختلف الأعمار السنية، ونعمل على استقطاب المزيد من العناصر القطرية الى منظومة حكامنا".
ومن الجدير ذكره، أن بدايات الدوسري كانت من خلال إدارة مباريات كرة السلة للشباب، لكونها من الألعاب الأقل حدة والتي توفر فرصة جيدة لاكتساب الخبرة وتعزيز ثقة الحكم، مرورا بإدارة ألعاب ذات مستوى أعلى، مثل دوريات المدارس الثانوية أو الكليات أو الجامعات، مما أتاح له فرصة بناء سمعة جيدة لاتخاذ قرارات عادلة ودقيقة في تحكيم كرة السلة، ليحصل بعدها على الرخصة الدولية، قبل أن يتم اختياره في قائمة حكام النخبة الآسيوية.



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