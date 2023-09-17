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الملاكم الهنداوي يأمل بتحقيق ميدالية ثانية بالألعاب الآسيوية

9/17/2023 11:22:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يتطلع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عدي الهنداوي، للظفر بميدالية ثانية على صعيد دورة الألعاب الآسيوية، والتي ستنطلق يوم 23 من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي وحتى 18 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويشارك المنتخب الوطني في الأسياد، التي تشهد مشاركة أكثر من 12 ألف رياضي من 45 دولة، بحيث يضم الوفد الأردني 79 لاعبا ولاعبة من 15 رياضة، فيما تبدأ منافسات الملاكمة يوم 24 من الشهر الحالي.
وكشف الهنداوي في حديثه لـ "الغد" من معسكر المنتخب المقام حاليا في الصين، عن جاهزيته وبقية لاعبي المنتخب الوطني، في تحقيق ميداليات ملونة في البطولة، لافتا بأنه جاهز لمواجهة أي لاعب في أقوى القارات برياضة "الفن النبيل" حسب وصفه.
وحصل الهنداوي على الميدالية الفضية عن وزن تحت 75 كغم في مشاركته الأولى والوحيدة في الدورة الآسيوية، والتي أقيمت في العام 2014 بمدينة انشيون بكوريا الجنوبية، فيما غاب عن الدورة الماضية التي احتضنتها مدينة جاكارتا الإندونيسية، لغياب وزن تحت 81 كغم، والذي كان يلعب به عدي وقتها.
وأضاف: "مشاركات الأردن في رياضة الملاكمة تكون مثمرة بالدورة الآسيوية، حققنا ميدالية برونزية في الدورة الماضية عبر اللاعب زياد عشيش، وكلي ثقة بزملائي في تحقيق أكبر عدد من الميداليات بالمشاركة الحالية، بعد التطور الملحوظ على مستوى جميع اللاعبين في الفترات الماضية".
ويتطلع الهنداوي إلى الصعود على منصة التتويج مجددا ومحاولة حجز بطاقة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، فيما فقد قبل 4 أشهر فرصة الحصول على أي ميدالية ببطولة العالم في أوزبكستان، بعد وداعه البطولة من الدور ربع النهائي، فيما نال الميدالية الفضية ببطولة آسيا الأخيرة، والتي أقيمت في عمان العام الماضي.
وتابع: "زادت أهمية وقيمة الميدالية الذهبية أو الفضية في الدورة الدورة الآسيوية، كون أن صاحبا المركزين الأول والثاني من كل وزن يتأهل بشكل مباشر للأولمبياد، وهو ما يدفعني لتقديم الأفضل، ووصلنا لمرحلة متطورة من القوة جراء المعسكرات المستمرة التي نقيمها خارج الأردن، بالاحتكاك مع لاعبين من منتخبات قوية، مثل مصر وتونس والمغرب في المعسكر الماضي، وحاليا مع منتخبي كوبا والصين".
ويشارك المنتخب الوطني للرجال في الدورة بخمسة لاعبين إلى جانب الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وهم: حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم) وحذيفة عشيش (وزن تحت 52 كغم)، فيما يقود المنتخب المدرب الكوبي داغوبيرتو سكوت.



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