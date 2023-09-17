Monday, 18 September 2023 07:29 GMT

قمة واعدة بين اتحاد عمان والإنجليزية بـسلة الناشئين

9/17/2023 11:22:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان- ستكون صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، مسرحا لقمة منتظرة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي اتحاد عمان والإنجليزية عند الساعة 6 مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة بكرة السلة، علما أن اللقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق المدرب واللاعب الأسبق نهاد ماضي.
ويحل الأرثوذكسي ضيفا ثقيلا على فريق كفريوبا عند الساعة 7 مساء في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، على أن يتولى اللاعبان الشقيقان مصطفى ومحمود منصور، مهمة الوصف الصوتي وتحليل المباراة عبر "الغد".
ويسعى شباب بشرى إلى مواصلة عروضه القوية، عندما يلتقي الأشرفية عند تمام الساعة 4 مساء في صالة الحسن للشباب، والتي ستحتضن أيضا مواجهة فريقا بيت ايدس والجليل عند الساعة 05:30 مساء.
ويتصدر الإنجليزية جدول ترتيب الفرق برصيد 8 نقاط "العلامة الكاملة"، يليه فريقا اتحاد عمان والأرثوذكسي في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 7 نقاط، فيما جاءت فرق الجليل وشباب بشرى وكفريوبا في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب وبرصيد 6 نقاط لكل فريق، في الوقت الذي تذيل فيه فريقا بيت ايدس والأشرفية جدول الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق.
إلى ذلك، انطلقت، أمس، مباريات دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة بمشاركة ستة فرق، وهي: الإنجليزية والأرثوذكسي والفحيص والأهلي ونجوم الفحيص ونجوم الأرثوذكسي، حيث يستقبل الفحيص في صالته فريق الأهلي عند الساعة 6 مساء، ضمن مستهل رحلته في الدفاع عن اللقب، فيما يلتقي فريقا الإنجليزية والأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء بصالة الأمير حمزة، وتليها مواجهة فريقي نجوم الفحيص ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء بالمكان نفسه.



MENAFN17092023000072011014ID1107086206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث