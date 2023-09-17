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صقور الناشئين يتخطى البحرين وينتظر نيوزيلندا اليوم في سلة آسيا

9/17/2023 11:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – حقق المنتخب الوطني للناشئين، فوزا كبيرا على المنتخب البحريني بنتيجة 85-44 (النصف الأول 45-16)، وتغلبت نيوزيلندا على كوريا الجنوبية بنتيجة (83-81)، في لقاءين أقيما أمس بصالة الريان لحساب مباريات المجموعة الثالثة، ضمن النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا تحت 16 سنة لكرة السلة، والتي تستمر فعالياتها في العاصمة القطرية الدوحة حتى 24 أيلول (سبتمبر) الحالي.
وجاءت نتائج الأرباع كاملة لصالح المنتخب الوطني (23-10، 22-6، 18-16، 22-12)، في لقاء برز فيه اللاعب عمر حجازي من جانب المنتخب الوطني محققا“الدبل دبل” بتسجيله 18 نقطة و13 متابعة وتمريرتين وستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 25، يليه فيصل شوا بتسجيله 15 نقطة و7 متابعات وتمريرة وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 19.
ويلتقي“صقور الناشئين” مع نظيره المنتخب النيوزيلندي عند الساعة 11:30 من صباح اليوم في صالة الريان بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات البطولة القارية، فيما تنشد البحرين التعويض خلالها لقائها مع كوريا الجنوبية عند الساعة 14:30 مساء بالمكان نفسه ولحساب مباريات المجموعة ذاتها.
وضمن مباريات اليوم، تحتضن صالة الغرافة مباريات، إيران والسعودية الساعة 11:30 وأستراليا مع سريلانكا الساعة 14:30 واليابان مع قطر الساعة 5 مساء والهند مع لبنان الساعة 19:30، فيما ستكون صالة الريان مسرحا لمواجهتي، الصين وماليزيا عند الساعة 17:00 والفلبين مع كازاخستان في تمام الساعة 19:30.
وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعات الأربع للدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب ثاني وثالث المجموعات مع بعضهما“كروس” لإكمال أضلاع دور الثمانية، ثم تتأهل 4 فرق للمربع الذهبي، مرورا بالنهائي، علما أن البطولة الآسيوية تشكل محطة تأهيلية لبطولة العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا بشكل مباشر إلى مونديال الناشئين في تركيا.



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