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التغيير الفني يقود الاتحاد للقب.. وتحسن بالمعدل التهديفي.. و3 لاعبات لم يغبن عن المباريات

9/17/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- استحق فريق الاتحاد لقب دوري المحترفات لكرة القدم للموسم 2023، بعد أن تفوق على جميع منافسيه في أكثر من مناسبة، إلى جانب تحقيقه الأرقام الأفضل على جميع الأصعدة، حيث كان الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف بواقع 33 هدفا، مقابل تلقيه 5 أهداف فقط.
وضم الاتحاد اللقب الأول من نوعه إلى خزائنه، بعد أن نافس الموسم الماضي على اللقب بمشاركته التاريخية الأولى، دون أن يحالفه التوفيق بتخلفه وراء الأهلي بفارق نقطتين.
وأنهى الاتحاد البطولة في الصدارة برصيد 27 نقطة، فيما حل فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني وبرصيده 23 نقطة، بينما جاء عمان اف سي في المركز الثالث وبرصيد 18 نقطة، والنصر رابعا وبرصيد 14، وتواجد الاستقلال في المركز الخامس والأخير وبرصيده نقطة وحيدة.
وتدرس الدائرة النسوية لاتحاد الكرة، فكرة عدم هبوط الاستقلال لدوري الدرجة الأولى كما حصل الموسم الماضي مع النصر، بهدف زيادة عدد الفرق في الموسم المقبل إلى 6 فرق، بانتظار معرفة الفريق المتأهل عن طريق دوري "الأولى" الذي من المقرر أن ينطلق خلال الشهر الحالي.
وتعتبر بطولة الأندية النسوية الأردنية - السعودية، بديلة عن بطولة كأس الأردن التي كان من المقرر أن تنطلق عقب انتهاء الدوري، علما بأن الاتحاد أيضا ظفر بلقب هذه البطولة مطلع الشهر الحالي، ليكون الفريق المحلي المرشح للمشاركة بالبطولات الخارجية هذا الموسم.
وأنقذ الاتحاد موسمه في المرحلة الأخيرة والذهبية من البطولة، بعد أن أنهى تعاقده مع المدرب اللبناني وائل غرز الدين، وعوضه بالمدرب البرازيلي جويل كورنيللي، والذي أثبت حضوره سريعا مع الفريق، وعوض ما فقده الاتحاد في مرحلة الإياب.
ولم يتنازل فريق الاتحاد عن الصدارة منذ الجولة الأولى وحتى تتويجه باللقب أول من أمس، رغم المنافسة الشرسة من فريق الأرثوذكسي حتى الجولة قبل الأخيرة، بجهود لاعباته المتميزات بدءا من شيرين الشلبي، مرورا بالعنود غازي، نور زوقش، ماسا زيادة وأمنية محمود في الدفاع، وتسنيم أبو الرب، إيناس الجماعين وزينة حازم في منتصف الملعب، وانتهاء بكل من روزبهان فريج، لين البطوش وليلى إسكندر في الخط الأمامي.
وسجل الاتحاد حضورا طيبا في المباريات، حيث خسر مباراة واحدة فقط أمام النصر في مرحلة الإياب، ما ساهم بإحداث تغييرات داخل الفريق لإعادة لملمة الأوراق قبل فقدان البوصلة، وهو ما تحقق في نهاية المطاف.
من ناحية ثانية، تصدرت الحكمة الدولية إسراء مبيضين حكام دوري المحترفات لموسم 2023، بعد أن قادت 6 مباريات من أصل 30 مباراة في البطولة، متقدمة على كل من الحكمة الدولية حنين مراد التي قادت 3 مباريات إلى جانب الحكام عبد الرحمن شتيوي، محمود الصبيح، موسى اللحام وبكر الهباهبة، وفيما تولى محمود السوالمة وأسامة حسن إدارة مباراتين لكل منهما.
وقاد 5 حكام مباراة واحدة خلال البطولة، وهم أمل صباح، محمد الزامل، أحمد الخوالدة، إبراهيم سمارة وعمر سلمان.
إلى ذلك، انفردت المهاجمة اللبنانية لفريق الاتحاد ليلى إسكندر بصدارة الهدافات برصيد 14 هدفا، وتوجت بجائزة هدافة البطولة من اتحاد الكرة، فيما حلت المهاجمة الغانية لفريق الأرثوذكسي رحمة جافارو بالمركز الثاني وبرصيدها 9 أهداف، وتشاركت 4 لاعبات بتسجيلهن 7 أهداف وهن روزبهان فريج (الاتحاد)، بانه البيطار وتالا برغوثي (عمان اف سي) وفريدريكا توركودزور (النصر)، مقابل 5 أهداف لكل من انشراح حياصات (الأرثوذكسي) وجنفير كنكام (الاستقلال).
وعلى صعيد صناعة الأهداف، فقد حلت لاعبة النصر رزان الزاغة في الصدارة بصناعتها 6 أهداف، مقابل صناعة انشراح حياصات (الأرثوذكسي) وجوسي لاربي (عمان اف سي) 4 أهداف، بينما صنع 3 أهداف كل من ليلى إسكندر، لينا الصاحب، لين البطوش، إيناس الجماعين والعنود غازي (الاتحاد)، ناومي أنيما (الأرثوذكسي)، وجنى العيساوي وأشيا كونستانس (عمان اف سي).
وتم تسجيل هدفين بالخطأ خلال البطولة، عبر لاعبتين من فريق الاستقلال، الأول عبر اللاعبة ليان عبيد لصالح فريق الاتحاد، فيما سجلت نور أحمد هدفا في مرمى فريقها لصالح عمان اف سي.
أرقام وإحصائيات
- 3 لاعبات فقط خلال بطولة الدوري، لم يتم استبدالهن ولم يغبن عن أي مباراة لفرقهن، وهن مدافعة النصر رنيم داود، وحارسة مرمى الاستقلال جود العبادي، والمدافعة الغانية في صفوف عمان اف سي أشيا كونستانس.
- سجلت مهاجمة عمان اف سي تالا برغوثي أسرع أهداف البطولة، والذي جاء بمرمى الاستقلال لحساب الجولة الخامسة من البطولة، حيث تم إحرازه بعد دقيقتين على انطلاق صافرة البداية.
- تم تسجيل 109 أهداف خلال 30 مباراة بمعدل 3.6 هدف في المباراة الواحدة، حيث تم تسجيل 43 هدفا في مرحلة الذهاب، و27 هدفا في مرحلة الإياب، فيما شهدت المرحلة الذهبية تسجيل 39 هدفا، علما بأن الموسم الماضي شهد تسجيل 96 هدفا بعدد المباريات ذاته، ما يؤكد تطور مستوى المنافسة وقوة اللاعبات عن الموسم المنصرم.
- تقاسمت لاعبة الاتحاد روزبهان فريج جائزة أفضل لاعبة في البطولة بحسب اختيار اتحاد الكرة مع لاعبة الأرثوذكسي الغانية ناومي أنيما، علما بأن اللاعبتين قد حصلتا على جائزة أفضل لاعبة في المباراة في 4 مناسبات لكل منهما.
- كانت نتيجة (7-0) هي النتيجة الأعلى في البطولة، حيث تغلب الاتحاد بها على نظيره عمان اف سي لحساب الجولة الثالثة، فيما فاز عمان اف سي على نظيره الاستقلال بنتيجة (7-1) كثاني أكبر الانتصارات ضمن الجولة العاشرة، فيما شهدت الجولة الأولى الفوز الثالث الأكبر من حيث النتيجة بتخطي الاتحاد نظيره النصر (7-2).
- ظهرت البطاقة الحمراء في مناسبتين خلال البطولة، حيث تم إشهار البطاقة الأولى بوجه لاعبة عمان اف سي لوجين البطوش، فيما حصلت لاعبة الاستقلال جود قدورة على البطاقة الثانية.
- يتشارك فريقا النصر وعمان اف سي بعدد البطاقات الصفراء، حيث تلقى كل فريق 15 بطاقة، مقابل 13 بطاقة لفريق الاتحاد، و12 بطاقة لصالح الأرثوذكسي، مع إشهار 7 بطاقات لفريق الاستقلال.
- استحقت لاعبة فريق الاتحاد شيرين الشلبي جائزة أفضل حارسة مرمى في البطولة بعد استقبال شباكها 5 أهداف فقط خلال البطولة، لتتواجد في تشكيلة الموسم التي تقدمها "الغد"، فيما كان المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا الأحق بحصوله على تسمية مدرب الموسم، بعد منافسته القوية على اللقب مع الاتحاد، رغم عدم امتلاكه في صفوفه أي لاعبة متواجدة في منتخب السيدات بعكس الفريق المنافس.








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