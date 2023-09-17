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شباب الأردن يقسو على معان بثلاثية نظيفة في دوري المحترفين

9/17/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - حقق فريق شباب الأردن فوزا كبيرا على فريق معان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب البتراء، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وارتفع رصيد شباب الأردن إلى 6 نقاط محتلا المركز الثامن على سلم الترتيب، فيما بقي رصيد معان نقطتين بالمركز الأخير.
وتناوب على تسجيل أهداف شباب الأردن كل من حمزة النعيم، محمد طه أبو غوش، وفضل هيكل من ركلة جزاء.
وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، قد أجلت مباراتي الحسين إربد والوحدات، والفيصلي وشباب العقبة حتى شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بسبب ارتباط الوحدات والفيصلي بمشاركتيهما القاريتين، إذ يلعب الفيصلي مع ناساف الأوزبكي مساء اليوم على ستاد عمان الدولي في دوري أبطال آسيا، فيما يستقبل الوحدات على الملعب نفسه نظيره أهلي حلب السوري يوم غد الثلاثاء في كأس الاتحاد الآسيوي.
شباب الأردن 3 معان 0
- الحكام: أحمد الخوالدة، محمود ظاهر، فايز حسن، وعمر سليمان رابعا.
مثل الفريقين:
شباب الأردن : أحمد الجعيدي، شوقي القزعة، كارلوس، فيصل أبو شنب، عامر مجذوبة، فضيل هيكل، محمد أبوطه، أوس الزيادات، حمزة النعيمي، محمد ابو غوش، ايهم هشام(صلاح الحسنات) .
المدير الفني: محمود الحديد.
معان: سيف ابو هزيم، حربي عبدالله، سليمان غزال(عبد الرحمن مرعي) ، محمد فال، ليث الحيصة، عون المحارمة(سعد الله) ، أحمد ياسين، أمية المعايطة، مهدي علامة، حسين عبيدات(عثماني) ، عبد المالك مفتاحي.
المدير الفني: امجد أبو طعيمة.
سيناريو الأهداف
- استثمر حمزة النعيم خطأ المدافع سليمان غزال في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء، ليرسل الكرة على يمين أبو هزيم هدفا في الدقيقة 52.
- قاد أويس زيادات هجمة من ميمنة معان وتجاوز أكثر من لاعب، ليقدم الكرة على طبق من ذهب للمتربص محمد طه ابو غوش الذي ترجمها هدفا جميلا في الدقيقة 58.
- ترجم فضل هيكل ركلة الجزاء المحتسبة لزميله أويس زيادات بعد إعاقة الأخير من قبل مهدي علامة في الدقيقة 67.
فرص المباراة
- تدخل حارس شباب الأردن في الوقت المناسب وأبعد الكرة الأمامية الطويلة قبل وصولها للمتحفز حسين عبيدات (4).
- أطلق أويس زيادات كرة من خارج منطقة الجزاء استقرت فوق المرمى (14).
- تبادل ثنائي معان عبيدات ومفتاتي الكرة داخل منطقة جزاء معان، سددها عبيدات ضعيفة خارج الشباك (18).
- تسلم محمد أبو طه كرة على مشارف منطقة جزاء معان وسدد بقوة فوق المرمى (30).
- سدد لاعب معان عون المحارمة قذيفة جميلة ردها الجعيدي (34).
- مع استمرار الاعتماد على التسديد من خارج منطقة، جرب عامر مجذوبة حظه بتسديدة قوية أبعدها الحارس ابو هزيم إلى ركنية (38).
- قاد مفتاحي وأحمد ياسين هجمة منظمة وتبادلا الكرة لينفرد ياسين بمرمى الجعيدي ويسدد على يمينه، لكن الحارس رد الكرة بطرف قدمه (40).
- كاد كارلوس أن يسجل في مرماه لكن الكرة جاورت القائم (63).
- سدد مفتاحي كرة صاروخية بجوار القائم (75).
- ردت العارضة صاروخية من لاعب الشباب احمد صبرة(90).
رجل المباراة
استحق لاعب فريق شباب الأردن أويس زيادات لقب أفضل لاعب بالمباراة، لتميزه في الاختراقات وتشكيل الخطورة على مرمى معان من الميمنة، وصناعته لهدفي فريقه الثاني والثالث.



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