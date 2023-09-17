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الفيصلي ينتظر دعم جماهيره أمام ناساف الأوزبكي اليوم

9/17/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - يبدأ فريق الفيصلي مشواره بدوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024، عندما يستقبل على أرضه وبين جماهيره في ستاد عمان الدولي، نظيره ناساف كارشي الأوزبكي، في المباراة التي ستنطلق عند الساعة السابعة مساء، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية.
ومن المتوقع أن يحظى الفيصلي بدعم جماهيري كبير في أول مباراة تاريخية له بأعظم البطولات القارية، حيث حرصت جماهير“الأزرق” على التهافت لشراء التذاكر، بهدف دعم الفريق معنويا في محطته الأولى أمام فريق مرشح بقوة للمنافسة على بطاقة التأهل للدور الثاني.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم عراقي مكون من حكم الساحة مهند قاسم، المساعد الأول واثق السويدي، المساعد الثاني أحمد صباح، فيما يتولى الكوري الجنوبي كيم وو سونغ مهمة الحكم الرابع.
وتقام المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها بين فريقي السد القطري والشارقة الإماراتي على ستاد جاسم بن حمد في العاصمة الدوحة عند الساعة التاسعة مساء.
وستكون مواجهة الليلة، الثالثة بين الفيصلي وناساف، إذ سبق لهم وأن التقيا في مناسبتين من قبل، وكانت الأولى في العام 2011 ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وفاز الفريق الأوزبكي بهدفين لهدف، فيما سجل ناساف فوزا كبيرا في اللقاء الثاني بالعام 2018 بنتيجة 5-1، ضمن مباراة الملحق المؤهل لدور المجموعات لدوري الأبطال.
وتنص تعليمات الاتحاد الآسيوي على تأهل متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الخمس من منطقة غرب آسيا للدور الثاني، إلى جانب أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني.
معنويات عالية لـ "الأزرق"
ويدخل الفيصلي المواجهة المرتقبة أمام ناساف بمعنويات مرتفعة، على الرغم من المشاكل التي رافقت فترة التحضير، نظرا لغياب عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة الماضية، والتحاقهم بالمنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف الدولية.
ويتطلع“الأزرق” للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، في الاختبار الصعب أمام ناساف الذي أصبح متمرسا في دوري الأبطال، ويشارك باستمرار ويبلغ أدوارا متقدمة أيضا، حيث يتعين على المدرب غازي الغرايري تهيئة لاعبي الفريق بصورة جيدة من الناحيتين النفسية والفنية، دون إغفال الجانب البدني الذي يمتاز به الضيف.
ويأمل ثالث ترتيب الدوري المحلي وحامل لقب النسخة الماضية، في إيقاف سلسلة النتائج السلبية التي يتعرض لها الفريق أمام ناساف، وإرسال تحذيرات للفرق المتنافسة في المجموعة ذاتها، بأن الهدف من المشاركة هو تقديم مستويات مميزة ومحاولة المنافسة على التأهل، وعدم الاكتفاء بمسمى مشاركة تاريخية أولى فقط.
ومن المتوقع أن يبدأ الفيصلي اللقاء بتشكيلة مكونة من مهدي خليل، سالم العجالين، مهند خير الله، أنس بني ياسين، إحسان حداد، عبيدة السمارنة، نزار الرشدان، خالد زكريا، أمين الشناينة، حاتم الروشدي ورفيق الكامرجي، مع الاستعانة بخدمات كل من رزق بني هاني، أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج، محمد كلوب وبهاء عبد الرحمن.
وذكر مدرب الفيصلي وسيم معلى خلال حديثه لوسائل الإعلام أمس في المؤتمر الصحفي، أن الفريق لا يعاني من أي غيابات في لقاء ناساف، بعد انخراط اللاعب يوسف أبو جلبوش“صيصا” بالتدريبات مؤخرا، موضحا بأن تاريخ الفيصلي وعراقته يتطلب منه الظهور بأفضل حلة بافتتاح البطولة.
وبين معلى أن المباريات الودية التي خاضها الفريق مؤخرا، أظهرت قدرات عدد من اللاعبين الذين قد يشكلوا إضافة للفيصلي في مباراة اليوم، مشيرا إلى أن اللاعب الأكثر جهوزية من حراسة المرمى وحتى المهاجم سيشارك في اللقاء.
وأضاف:“ناساف فريق منظم ويمتلك لاعبين أجانب على سوية عالية، إذ رصدنا عدة مباريات لهم مؤخرا، لكن هدفنا واضح وهو تشريف الكرة الأردنية ومحاولة المنافسة على التأهل، ونبحث عن الفوز والنقاط الثلاث، ونعلم بأن فترة تأقلم المهاجم الكامرجي طالت مع الفريق، لكن لدينا ثقة بإمكانياته وقدرته على صناعة الفارق بأي لحظة، ونأمل بأن يظهر لاعبو الفريق الروح والحماس في المواجهة المهمة”.
من جهته، قال قائد الفريق بهاء عبدالرحمن، إن استعدادات اللاعبين عالية للبطولة الآسيوية منذ بداية التحضير للموسم الجديد، وهي بطولة تفوق فنيا بطولتي كأس الاتحاد الآسيوي وكأس العرب حسب وصفه، مقدما الشكر لجماهير الفيصلي التي تدعم اللاعبين بشكل متواصل.
نظرة على المنافس
ويشارك فريق ناساف بدوري الأبطال للمرة السابعة في تاريخه، حيث كان إنجازه الأفضل في العام 2002 ببلوغه المربع الذهبي، فيما يعد إنجازه القاري الأميز هو حصوله على لقب كأس الاتحاد الآسيوي في العام 2011.
وخاض منافس الفيصلي مؤخرا معسكرا تدريبيا في تركيا، تخلله خوض مباراة ودية مع أحد الفرق التركية، وتغلب عليه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، فيما يضم الفريق عددا من النجوم منهم حارس المرمى إيرغاشيف، وكل من صديقوف، عبد الرحيموف، نصرالاييف، جيغاوري وأمونوف.
وصرح المدير الفني لفريق ناساف روزيكول بيرديف خلال المؤتمر الصحفي، بأن منافسه فريق كبير ويستحق التواجد بهذه البطولة، مفيدا بأنه تابع آخر 4 مباريات للفيصلي ورصد الإيجابيات والسلبيات، وأشار إلى أنه يلعب بطريقة هجومية.
وأكد بيرديف أن الظروف تغيرت عن آخر مواجهة خاضها ناساف مع الفيصلي قبل 5 أعوام، والتي شهدت فوز فريقه بنتيجة عريضة، موضحا بأن فريقه يؤدي بصورة جيدة خارج الديار بحسب المباريات الأخيرة، مع تمنياته بالوصول لأدوار متقدمة في البطولة واعترافه بصعوبة المجموعة.



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