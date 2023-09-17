الغذاء والدواء السعودية: مشروبات الطاقة والغازية آمنة

الغذاء والدواء السعودية: مشروبات الطاقة والغازية آمنة
التاريخ
9/17/2023 11:21:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أكدت الهيئة العامة
للغذاء والدواء السعودية، أن جميع المكونات المستخدمة في مشروبات الطاقة
والمشروبات الغازية تعد آمنة، علما أنه تم تقييمها من جهات دولية موثوقة.
وبحسب صحيفة
"عُكاظ"، شددت الهيئة على أن الضرر الناتج عن مشروبات الطاقة أو المشروبات
الغازية هو بسبب زيادة الاستهلاك وانخفاض قيمتها التغذوية.
وأشارت إلى أن
المشروبات الغازية محضرة من محلول سكري مضاف إليه مكسبات الطعم والمواد الملونة
ومشبع بغاز ثاني أكسيد الكربون، في حين أن المياه الغازية هي عبارة عن ماء مشبع
بثاني أكسيد الكربون، وقد تنتج أضرار بسبب الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة
بشكلٍ عام لاحتوائها على السكر المضاف.
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