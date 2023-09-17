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الغذاء والدواء السعودية: مشروبات الطاقة والغازية آمنة

9/17/2023 11:21:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أن جميع المكونات المستخدمة في مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تعد آمنة، علما أنه تم تقييمها من جهات دولية موثوقة.

وبحسب صحيفة "عُكاظ"، شددت الهيئة على أن الضرر الناتج عن مشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية هو بسبب زيادة الاستهلاك وانخفاض قيمتها التغذوية.

وأشارت إلى أن المشروبات الغازية محضرة من محلول سكري مضاف إليه مكسبات الطعم والمواد الملونة ومشبع بغاز ثاني أكسيد الكربون، في حين أن المياه الغازية هي عبارة عن ماء مشبع بثاني أكسيد الكربون، وقد تنتج أضرار بسبب الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة بشكلٍ عام لاحتوائها على السكر المضاف.



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