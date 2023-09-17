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وفاة الفنان المصري الشاب أشرف مصيلحي

9/17/2023 11:21:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وسائل إعلام مصرية مساء اليوم الأحد، بوفاة الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع مع المرض.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن أشرف مصيلحي عانى مع مرض السرطان منذ 3 سنوات، فيما ساءت حالته مؤخرًا، حيث نقل إلى العناية المركزة منذ فترة ومن ثم استمر في علاجه بالمنزل وكان لا يستطيع الحركة والكلام ولا يتناول الطعام، بحسب ما كشفت زوجته.


وكانت المخرجة منال الصيفى، قد دعت لزوجها الفنان أشرف مصيلحى بالشفاء العاجل، بعد دخوله المستشفى مرة أخرى لتدهور حالته الصحية، وكتبت عددا من الأدعية الدينية، ودخل نجوم الفن يساندونها.

جدير بالذكر أن آخر عمل شارك فيه أشرف مصيلحي يعتبر مسلسل الاختيار الجزء الأول، والذي تناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. وكالات





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