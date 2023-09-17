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مهاتير محمد كان زعيما عالميا

9/17/2023 11:21:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يوسف عبدالله محمود






"إنني أعارض الحرب واعتقد بوجود طرق سلمية مختلفة لحل الصراعات السياسية"، كان د. مهاتير محمد واحدا من عظماء القادة السياسيين في العالم. في عصره تحولت ماليزيا من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة.
في مذكراته التي ترجمها عن الانجليزية أمين الأيوبي وصدرت الطبعة الأولى عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت 2014، يحدثنا مهاتير محمد عن "التقدم الاستثنائي" الذي حققته بلاده. وبتواضع الكبار يقول في مقدمة كتابه: "كان لي دور في تقدم ماليزيا، لكنني سأكون مقصراً إن لم انسب إلى أسلافي فضل التقدم الاستثنائي لماليزيا، فهم وضعوا الأساس وأنا بنيت عليه فحسب". (المرجع السابق ص 12)
في عصره عمد هذا القائد العظيم منذ ان غدا رئيساً للوزراء في المرحلة الأولى والثانية على محاربة "الفساد".
مارس مهاتير محمد القيم التي دعا اليها "آملاً بأن أقود الناس بجعل نفسي قدوة يحتذى بها". (ص 429)
كان صادقاً مع نفسه في الالتزام بالمواعيد، من هنا فرض على الموظفين الحكوميين تسجيل اوقات حضورهم صباحاً وتسجيل المغادرة مساء.
منفتحا كان على جميع الأديان، يكره التعصب بالرغم من اعتزازه بإسلامه انتقد هؤلاء الذين لا يعجبهم "التسامح الإسلامي" والذين يرون "انه لا يوجد دين سوى الإسلام". وبكلماته: "صحيح ان الدين عند الله الإسلام، لكن وردت في القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى ديني موسى وعيسى عليهما السلام". (ص 66)
وحتى يرفع من شأن مواطني بلاده آمن مهاتير محمد بأن "التعليم" هو السبيل لذلك. وبكلماته: "ليس في العالم دولة نامية أنفقت على التعليم بقدر ما انفقت ماليزيا". (ص 885)
في مذكراته ينتقد هذا الزعيم الماليزي رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على العالم بأسره. "لا شيء يمكن فعله في اي مكان من دون تدخلها المهيمن"، "لا يمكن الولايات المتحدة ان تحافظ على هيمنتها الى الأبد. ستصبح الصين القوة الاقتصادية الاكبر في العالم". (ص 722) وهذا ما نلمسه اليوم.
وباعتداد بالنفس يقول مهاتير كلاماً اتمنى أن تسمعه جميع البلدان النامية الغارقة في القروض. يقول: "... لقد قررت أن ماليزيا لن تستجدي شيئاً، واذا لم يكن في خزائننا مال، فسوف نقتطع من إنفاقنا، يتوجب على الماليزيين إظهار ان لديهم اعتداداً بالنفس". (ص 499)
كارهاً للحروب كان وما يزال، "اعتقد ان حروب الاحتلال لم تعد ممكنة، فالشعب الذي احتلت ارضه سيرفض البقاء على ذلك النحو أو السماح لمحتليه بالبقاء اسياده ولو لمدة قصيرة". (ص 864)
وفي انتقاد صريح للسياستين الأميركية والبريطانية في فلسطين يقول: "الأميركيون والبريطانيون يأبون الاعتراف بأن إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين هي التي زعزعت استقرار الشرق الأوسط، لذلك لن يتم التوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط ولا التخفيف من حدة عداء المسلمين لأميركا وبريطانيا ما لم يتم التوصل الى حل منصف للمشكلة الفلسطينية". (ص 870)
وبعد إن سر نجاح هذا الزعيم السياسي وكما تشير إلى ذلك مذكراته يعزى الى انه حامل لمشروع إصلاحي وطني.
انه بحق وكما وصفه احدهم في كتابه "رائد النهضة الماليزية، مهاتير محمد هو "صانع امة" و"عميد التنمية الاقتصادية" في بلاده. (رائد النهضة الماليزية مهاتير محمد، تأليف عطيات ابو العينين، ص 224)



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