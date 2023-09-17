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تدريب وتأهيل الموظفين.. استثمار طويل الأمد

9/17/2023 11:21:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زيد الرشق








ليس كما يعتقد البعض ممن يتبنون الفكر التقليدي في الإدارة، وفي عالم متسارع التطور تحكمه وتوجهه التقنيات الحديثة، لم يعد بالإمكان تقبل فكرة أن تدريب الموظفين وتأهليهم في كافة المؤسسات والقطاعات هي ترف، لا بل على العكس هي استثمار مهم ومجد سيعود بالنفع على كل أطراف المعادلة: الموظف والإدارة والمؤسسة والاقتصاد، الى جانب ما يصنعه في رفع الميزة التنافسية للمؤسسات والشركات في السوق.
ويعرف التدريب بأنه العملية المستمرة التي يتم من خلالها تزويد الموظف المتدرب بالمعلومات والمهارات اللازمة، لكي يكون قادرا على أداء مهام محددة بشكل أفضل، وإحداث تطوير إيجابي في أدائه، وإعداده للتأقلم مع تطورات المستقبل، وبناء عليه يعد التدريب خياراً استراتيجياً لأي جهة تتطلع الى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل، وخصوصا في قطاع متسارع النمو والتغير كقطاع التقنية.
يعتبر الموظف واحدا من أهم مكونات الشركة، والاستثمار بتدريبه وتاهيله وتزويده بأحدث المهارات هو أمر غاية في الأهمية، وخصوصا مع التحول الرقمي الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية حيث تزداد أهمية المهارات الرقمية والتعامل مع العامل التقني، فالعناية بمفهوم التدريب سيسهم في زيادة الإنتاجية، ورفع القدرة التنافسية لأية مؤسسة، فكيف لا تستطيع أي شركة تحقيق أهدافها إذا قام كل شخص فيها بعمله على أكفأ وجه؟
على المؤسسات والشركات التي تسعى إلى النجاح في أي قطاع كان، ان تخصص نسبة من إيراداتها السنوية لصالح البحث والتطوير ويشمل ذلك الإنفاق على محور تدريب الموظفين، وفي هذا الاطار عليها وضع خطة تدريب شهرية أو ربعية أو سنوية تتضمن برامج مصمّمة بحيث تجعل التدريب يترك أثرا واضحا على أداء الموظف لعمله، ويزيد مساهمته في تميز المؤسسة.
هذه الخطة يجب تكون واضحة وسليمة وتفاعلية، وان تشتمل على أهداف قابلة للقياس، وتحديد المشاكل والفوارق واحتياجات المؤسسة من مهارات الموظّفين، وتحديد أسلوب التدريب، وتصميمه بالشكل المناسب لتحقيق احتياجات الموظف والمؤسسة، مع ضرورة وضع معايير لتقييم كفاءة هذا التدريب، وتطويره مستقبلا.
حقيقة الأمر، ولدى اعتماد تدريب منظم داخل الشركة فالفوائد عظيمة وكبيرة ومتبادلة، فالمؤسسة تستفيد بتطوير منتجاتها وزيادة الإنتاجية وجودة الإنتاج، تقليل الإشراف على الأعمال ومراقبتها، يقلل الهدر والمصاريف الزائدة، كما ويساعد على تبني التقنيات الحديثة.
واما بالنسبة للموظف فالفوائد متعددة ومتشابكة، لان التدريب يزيد من قيمة المعرفة المضافة له، ويزيد من فرصه للتقدم والترقية، كل ذلك يعزز الشعور بالاستقرار الوظيفي ويرفع معنوياته، ويزيد من ولائه للشركة.
وتتزايد أهمية التدريب وفوائده في قطاع متطور متسارع النمو مثل قطاع التقنية، الذي يشهد كل يوم منتجات وأدوات تقنية حديثة تتطلب تعلم مهارات جديدة
التدريب بكل ما ذكرناه سابقا مهم لتمييز الشركة، لإنتاج وإبداع أفكار ومنتجات جديدة، فالمنتجات الجديدة والمنافسة لا تتولد في بيئة تقليدية محافظة لا تعنى بمفهوم التدريب للموظف الذي سيكون جزءا أساسيا لزيادة مبيعات الشركة وتطويع كل مهاراته الجديدة لنموها، الأمر الذي سينعكس كله على زيادة إيرادات الشركة وأرباحها، وعلى استمراريتها.



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