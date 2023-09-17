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الأميرة سمية تشارك باجتماع لتعزيز السلامة من المخاطر الإشعاعية

9/17/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شاركت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، في الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لقسم التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، لدعم الاحتياجات الوطنية والإقليمية، وتعزيز مفاهيم السلامة والأمن في مجال المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
وبحسب بيان للجمعية العلمية الملكية، أمس، شاركت في الاجتماع وفود رفيعة المستوى من منظمة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، ووزارة الطاقة الأميركية، إضافة إلى مختبرات سانديا الوطنية (SNL)، والمختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ (PNNL) في الولايات المتحدة الأميركية.
والتقى أعضاء المجلس الاستشاري مع المسؤولين والشركاء الوطنيين في الأردن، الذين يمثلون مختلف المنظمات الحكومية والعسكرية والمدنية والمنظمات غير الربحية للتعرف على أنشطة المكتب خلال العام 2022 -2023، ولتحديد البرامج المستقبلية التي ستدعم قدرة الأردن على التكيف وتبني ومعالجة القضايا المتعلقة بسلامة وأمن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التي قد تواجهها المملكة.
واطلع قسم التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، أعضاء المجلس الاستشاري على عدد من أنشطة التطوير المهني المستمرة للحكومة والمؤسسات العامة المتعلقة بالاستجابة الأولية للأحداث الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وأمن الحدود، والموثوقية البشرية في مجال الأمن النووي، وتخفيف المخاطر وإزالة واستبدال أجهزة تشعيع الدم التي تعمل بواسطة السيزيوم بتقنية بديلة أكثر أمانًا تعتمد على الأشعة السينية.
وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة المشاريع المستقبلية في مجالات الصحة العامة (السلامة والأمن الحيوي والكيميائي)، والسلامة والأمن النووي، والطاقة النووية وأمن المناخ، والتكنولوجيا الحديثة (قواعد بيانات التتبع والأمن السيبراني).
وعلى هامش الاجتماع، وقعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، والمدير التنفيذي لمركز الرصد التعاوني كبير العلماء – مختبرات سانديا الوطنية، الدكتور أمير محقيقي، "خطاب نوايا" بين الجمعية العلمية الملكية ومختبرات سانديا، لتعزيز البحث والتطوير المشترك، وبناء القدرات، والدعم الفني، والتدريب البحثي، والمجالات الثقافية ومشاريع التطوير المهني في المجالات ذات الاهتمام المشترك.-(بترا)



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