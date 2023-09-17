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تقرير: معدل العضوية في الاتحاد العام لنقابات العمال منخفض

9/17/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






أظهر تقرير (سوق العمل-الأردن 2023/2024)، الصادر عن الوكالة الدنماركية لتنمية النقابات العمالية، أخيرا، انخفاض الكثافة النقابية بنسبة 18 نقطة مئوية بين "الموظفين" (أي الشخص العامل مقابل أجر أو راتب) من عام 2001 إلى عام 2022، لتصل إلى حوالي 5.6 % في عام 2022.
ووفقا للتقرير، يبلغ متوسط الكثافة النقابية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 16 % وهو ما يعادل فجوة قدرها 19 نقطة مئوية مقارنة بالكثافة النقابية في الأردن.
وأظهر التقرير انخفاض معدل العضوية النقابية في الاتحاد العام لنقابات العمال خلال العقدين الماضيين من 230 ألفا في عام 2001 إلى حوالي 113 ألفا في عام 2022.
ووفقا للاتحاد العام لنقابات العمال، كان هذا الانخفاض مرتبطا بشكل أساسي بعملية الخصخصة في الاقتصاد التي دفعت العمال إلى الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
وكان حوالي 45 % من أعضاء النقابات العمالية من النساء.
ويسمح للعمال المهاجرين في الأردن بالانضمام إلى النقابات، والتصويت في الانتخابات النقابية، والمشاركة في اللجان العمالية على مستوى الشركات. ومع ذلك، لا يسمح لهم بإنشاء أو شغل مناصب نقابية، ولا يمكنهم المشاركة في المفاوضات الجماعية. في سبتمبر/أيلول 2015، تم تشكيل أول شبكة رسمية للعمال المنزليين المهاجرين للدفاع عن الحقوق الكاملة لعاملات المنازل. في عام 2017، بدأت النقابات العمالية الأردنية بإصدار تصاريح عمل غير خاصة بصاحب العمل وغير محددة الوظيفة في قطاع البناء. وكانت هذه التصاريح هي الأولى من نوعها التي تمنح للاجئين السوريين في المنطقة العربية (انظر المزيد في القسم الفرعي للهجرة).
وبين التقرير أن الحركة النقابية في القطاع الخاص تواجه قيودا أو عقبات أخرى؛ على سبيل المثال، يطلب من 50 عضوا إنشاء اتحاد، وهو أمر معقد بسبب انتشار المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر غير الرسمية. ويفتقر الكثيرون إلى الوعي أو الحوافز للممارسات الديمقراطية أو غيرها مع تدخل السلطات التنفيذية.
وحشدت النقابات والجمعيات العمالية جهودها لتثقيف العمال حول حقوقهم خلال جائحة كوفيد-19 العالمية، وتزويدهم بالموارد اللازمة لحماية أنفسهم وأسرهم، والضغط من أجل الحصول على معاملة عادلة في مكان العمل.
وأكد التقرير على أن الشركاء الاجتماعيين يلعبون دورا محوريا في تعزيز تحقيق حقوق العمل الأساسية والعدالة الاجتماعية للعمال من خلال حماية الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في الوظائف الثنائية والثلاثية. يمثل هؤلاء الشركاء عادة المؤسسات الحكومية ونقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل.
وأوضح التقرير بأنه لم يوقع الأردن على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (C087). لكن الحق في حرية تكوين الجمعيات منصوص عليه في الدستور ومعترف به بموجب القانون ولكنه منظم بشكل صارم. ولا يوجد حتى الآن ضمان واضح للحق في حرية تكوين الجمعيات لعاملات المنازل، على الرغم من أن التشريعات تضع نظاما خاصا لهذه المجموعة التي يمكنها الانضمام إلى النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة.
تم إنشاء نقابة عمالية للعاملات المنزليات في عام 2019 مع انتخاب امرأة كقائدة وتضم عمالا متنوعين مثل الاتصالات والزراعة. وأعادت وزارة العمل فتح النقاش حول مشروع قانون العمل في نوفمبر 2019، مما أدى إلى تعطيل التغييرات في العمليات النقابية.
وتم استبعاد العاملين الزراعيين من قائمة القطاعات الحكومية حتى عام 2022، عندما قررت وزارة العمل أخيرا السماح لهذه الفئة بحق التنظيم تحت مظلة التجارة العامة، نقابة عمال المياه والصناعات الغذائية. وقد أفاد ذلك الكثير من جهود التنسيق.
ولا يسمح لموظفي الخدمة المدنية بتشكيل نقابات أو الانضمام إليها. وبين التقرير بأن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن (GFJTU) هو المنظمة الوحيدة المعترف بها قانونيا في المنتديات الوطنية الثلاثية. وتدعم الحكومة أجور موظفي الاتحاد وبعض أنشطته. ويجب أن ترتبط النقابات العمالية الجديدة بشكل مباشر بـ 17 صناعة ومهنة توجد فيها نقابات بالفعل، مما يجعل التعددية النقابية مستحيلة. ولا يزال القسم الجديد من قانون العمل (بصيغته المعدلة في عام 2019) يمنح وزير العمل سلطة تقديرية لتصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز إنشاء نقابات عمالية فيها، بحيث لا يكون لأي صناعة أو نشاط اقتصادي أكثر من نقابة عمالية واحدة. ويتطلب إنشاء نقابات جديدة موافقة وزارة العمل وتتكون من 50 عضوا مؤسسا على الأقل.



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