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انطلاق أعمال ملتقى الإعلام والاتصال بمشاركة إعلامية أردنية وعربية واسعة

9/17/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






انطلقت فعاليات الملتقى الإقليمي الدولي "مستقبل الإعلام والاتصال" الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين مساء أمس في عمان، بمشاركة واسعة لصحفيين ومؤثرين، وشخصيات إعلامية.
وفي حفل الافتتاح، قال رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي إن "15 مليار دولار وأكثر هي أرباح منصات التواصل الإجتماعي من الاعلانات بينما تضع القيود على المحتوى"، متسائلا: ماذا قدمت الدول العربية، لحرية الإعلام ووضع معايير صحافة المهنية؟
رئيس معهد الصحافة الدولي سكوت جرفن قال إن "الإعلام أصبح يخدم توجهات الجمهور"، مضيفا "علينا أن نوقف محاولات الاستيلاء والسيطرة على الهيئات التنظيمية للإعلام".
فيما أكد نائب رئيس معهد الصحافة الدولي ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، أن المعايير المهنية للصحافة لم تتغير، برغم التغيرات التي طرأت على القطاع، مبينا أن وسائل الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الرقمي، أحدثت فوضى بعدم مهنيتها، وباتت تشكل خطرا حقيقيا على مهنية الإعلام.
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، أن الإعلام التقليدي يتقهقر أمام وسائل التواصل، مؤكدا أننا بتنا اليوم "أمام ضرورة سلسلة من الإجراءات لدعم الحريات الصحفية".
وقالت نائبة رئيس مجلس إدارة المركز سوزان عفانة "ها نحن مستمرون في هذه الثورة الرقمية لتقديم الدعم لهم، مع الحفاظ على معايير حرية التعبير".
في أول مداخلات الملتقى، قال وزير العمل الأسبق معن القطامين إننا "نتعرف يوميا على 4000 إعلان يحمل الكثير من الأفكار التي تسهم بصناعة القرار".
وأكد أنه في العالم العربي هناك أكثر من 500 جامعة، متسائلا: "هل رأينا جامعة وقطاع خاص قام بتخصيص محتوى لتوعية المجتمع؟ وأين المحتوى المفيد الصادر عن العالم العربي؟".
وقالت الناشطة ديما فراج "كتبت تعليقا سلبيا للرسام عماد حجاج، والناس تداولوه بشكل مبالغ وخاطئ"، مبينة أنها تعتذر منه في كل مرة تراه فيها، بينما رد حجاج عليها ممازحا أنه "مسامحها وأنها حرة بالتعبير، ولدى كل شخص له حرية التعبير عن رأيه".
وقال حجاج "أنظر إلى رسوماتي السابقة وأرى كيف تعلمت"، مبينا أنه بات يتعجب حاليا "من كم التحول والتغير. والفنان الحقيقي لا يقلد وإنما يبتكر".
وأكد الفنانة زين عوض أن "السوشيال ميديا أخذتنا لعالم أكثر تسارعا، فبينما كان الراديو والتلفزيون يعززان الروابط العائلية، اليوم نحن نسمع ونشاهد بشكل فردي"، وقالت المحامية هالة عاهد "ننظر إلى منصات التواصل كنتيجة لفضاءات على الأرض، وإذا أردنا إيجاد حل لخطاب الكراهية على صفحاتها، فعلينا حل قضايا حقوق الإنسان الأخرى على الأرض، حتى لا نجدها كإساءة على المنصات".
ولفت عضو مجلس الإشراف في شركة "ميتا" خالد منصور، أن هنالك 5 مليارات حساب للتعامل مع الشكاوى على مواقع التواصل، وخوارزميات لاصطياد الإساءات، مبينا أن وظيفة الإعلام ليست الحفاظ على المشاعر من الإساءة، وأن "الحكومات من مصلحتها هذه المعايير التي تقيد الآراء".
وزير الثقافة والشباب الأسبق د. محمد أبو رمان إلى أن بعض الحكومات لم تتعلم من الربيع العربي، في وقت تعمل فيه مواقع التواصل على تغيير الآراء، مضيفا أن منصات التواصل أسهمت بنشر الأخبار أكانت صحيحة أم خاطئة، مشيرا الى أن الأردن وضع سياسات جديدة في السيطرة على المنصات.
وتحدث الهاشمي نويره قائلا إن "الفرق بين الدول الديمقراطية وأغلب دولنا، هو مدى تقييد القوانين للحريات، والحد من الآراء السياسية في ظل الانفجار التكنولوجي، ما صار معه من الضروري أن تتدخل الدولة بالمنصات للسيطرة على الفضاء العام".
ولفت د. أحمد الطيبي إلى أنه "ليس الإعلام الذي يغيب القضية الفلسطينية، ولكن القضية الفلسطينية غيبت في هذه المرحلة ولم تعد القضية الأساسية، مؤكدا على أن "المطلوب منا كشعوب عربية وإسلامية، تداول أخبار فلسطين ونشر المعرفة أكثر عما يخصها من أخبار التي حتى لا يتم تشويه الحقائق".
واستعرض المؤسس وعضو مجلس إدارة المركز الزميل نضال منصور حول مسيرة المركز في ربع قرن وأبرز محطات عمله.



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